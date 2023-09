Les investisseurs dans les fonds négociés en bourse (ETF) se sont rués sur les titres à très court terme de la courbe des taux du Trésor américain jeudi, alors que les prix de la plupart des obligations d'État américaines ont chuté après que la Réserve fédérale a prévu une période plus longue que prévu de taux d'intérêt élevés.

Le iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF et le SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ont été parmi les quelques ETF à revenu fixe qui ont gagné jeudi, au milieu d'une vente massive d'obligations provoquée par la réunion de la Fed la veille.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans, qui évoluent inversement aux prix, ont atteint 4,490 %, leur plus haut niveau depuis novembre 2007. Les rendements des obligations à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont atteint 5,202 %, leur plus haut niveau depuis juillet 2006. En revanche, les rendements de nombreuses échéances plus courtes n'ont guère varié.

Todd Sohn, stratégiste ETF et technique chez Strategas Securities à New York, a déclaré que tout ce qui est long duration est en train de souffrir.

Les perspectives optimistes de la Fed renforcent la préférence des investisseurs pour les instruments ultra-courts, semblables à des liquidités, a ajouté M. Sohn. Le risque de taux d'intérêt n'est pas un problème pour ces véhicules ultra-courts.

Mercredi, les investisseurs ont injecté environ 25,3 millions de dollars dans l'iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, selon les données de Lipper. Ce chiffre est à comparer aux 66,4 millions de dollars de flux entrants sur l'ensemble du mois d'août.

Les investisseurs considèrent les ETF à taux variable comme des couvertures contre les taux stables ou en hausse, car ils sont basés sur des titres qui réinitialisent les taux de coupon tous les 30 ou 60 jours.

Le passage à des échéances plus courtes a commencé le mois dernier, selon les données de Lipper. L'iShares 20+ Treasury Bond ETF, un véhicule populaire sur la direction des bons du Trésor à plus long terme, a enregistré des sorties nettes de 225,9 millions de dollars après avoir enregistré des entrées pendant la majeure partie de l'année.

En revanche, les anciens retardataires du segment ultra-court, comme le SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF et l'iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, ont chacun enregistré des flux estimés à 900 millions de dollars. (Reportage de Suzanne McGee et Bansari Mayur Kamdar ; rédaction d'Ira Iosebashvili et Barbara Lewis)