La crainte croissante que le département du Trésor américain n'atteigne son plafond d'endettement dans les mois à venir conduit les investisseurs à fuir certains bons du Trésor et à se tourner vers d'autres, à la recherche d'endroits peu risqués où placer leurs liquidités.

Le Congrès devra relever le plafond de la dette américaine sous peine d'un défaut de paiement catastrophique, et les analystes prévoient que le Trésor sera très probablement à court de fonds en juillet ou en août.

Par conséquent, certains investisseurs évitent les dettes arrivant à échéance à cette période. Mais ils recherchent également des endroits sûrs où placer leurs liquidités. Cela a fait chuter les rendements des bons à un mois et l'écart entre les bons à un mois et les bons à trois mois a atteint son niveau le plus élevé depuis l'introduction des bons à un mois en 2001.

"Vous constatez une demande pour les premières échéances... et la partie à trois ou quatre mois de la courbe des bons est assez bon marché en raison des inquiétudes concernant le plafond de la dette", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains à la Société Générale à New York.

"Il y a beaucoup de liquidités sur la touche. L'argent a quitté les systèmes bancaires régionaux pour rejoindre les grandes banques, puis les fonds du marché monétaire. Les fonds du marché monétaire n'ont jamais été aussi élevés et il y a une pénurie d'offre", a ajouté M. Rajappa.

La faillite de deux banques régionales, dont la Silicon Valley Bank à la mi-mars, a accru la demande de bons du Trésor en raison des inquiétudes concernant la sécurité des dépôts bancaires non assurés. Mais le Trésor a réduit ses émissions de titres à court terme, car il se heurte à sa limite d'endettement.

"Le marché est nerveux et évite les questions liées au plafond de la dette et n'a malheureusement nulle part où aller parce que l'offre de bons continue d'être réduite", a déclaré Gennadiy Goldberg, stratège principal en matière de taux d'intérêt chez TD Securities à New York.

Les rendements des bons à un mois étaient à 3,362 % après avoir atteint 3,206 % jeudi dernier, le niveau le plus bas depuis le 20 octobre. Ils se négocient actuellement à environ 130 points de base en dessous du taux des fonds fédéraux, l'écart le plus important depuis 2008.

Les rendements des bons à trois mois, quant à eux, ont augmenté pour atteindre 5,113 %, et se maintiennent juste en dessous d'un plus haut de 22 ans de 5,318 % atteint jeudi. L'écart entre les bons à un mois et les bons à trois mois s'est creusé pour atteindre un record d'environ 175 points de base.

Le Trésor devrait augmenter l'émission de bons une fois que le plafond de la dette sera relevé. D'ici là, les investisseurs continueront probablement à utiliser le mécanisme de prise en pension de la Réserve fédérale, qui enregistre une demande quotidienne d'environ 2 250 milliards de dollars.