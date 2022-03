Les investisseurs se tournent vers les fonds et les entreprises de crypto-monnaies alors que la crise Russie-Ukraine s'intensifie

La société de recherche Fundstrat, dans sa dernière obligation aux clients, a déclaré que les acheteurs de capital-risque (VC) ont investi environ 4 milliards de dollars dans l'espace crypto au cours des trois dernières semaines de février. Les VC ont versé 400 millions de dollars supplémentaires aux start-ups du secteur la semaine dernière, selon les données.

L'investissement des VC est cohérent avec les larges afflux hebdomadaires. Depuis le début de l'année, les investissements hebdomadaires dans le secteur se situent en moyenne entre 800 millions et environ 2 milliards de dollars, selon les données de Fundstrat.

Les nouveaux fonds cryptographiques ont également levé près de 3 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines à compter de vendredi, soit le montant le plus élevé depuis le début de l'année.

"Le conflit en Ukraine a militarisé notre économie financière et numérique et a vraiment accéléré l'adoption de la blockchain", a déclaré Paul Hsu, fondateur et directeur général de Decasonic, un fonds hybride de 50 millions de dollars qui investit à la fois dans les actifs numériques et le capital-risque. Il a ajouté qu'il y a une demande allant jusqu'à 200 millions de dollars pour investir dans son fonds.

"Nous assistons à une réallocation vers les crypto et blockchain, loin des fonds immobiliers et obligataires, par exemple, en raison de la hausse des taux d'intérêt. Je l'ai vu avec mes fonds mais malheureusement, parce que je suis à capital fixe, je ne peux pas admettre plus de fonds ni d'investisseurs", a déclaré Hsu.

Les données de Refinitiv Lipper ont montré que les investisseurs américains ont retiré un montant net de 7,8 milliards de dollars des fonds obligataires au cours de la semaine du 9 mars.

Les fonds immobiliers ont connu des sorties nettes de 707 millions de dollars au cours de la même période, après avoir enregistré des sorties d'une valeur de 1,15 milliard de dollars la semaine précédente.

"Les entreprises natives de crypto sont toujours en train de lever des fonds à des valorisations très élevées et de nombreux tours de financement sont encore sursouscrits", a déclaré George Melka, directeur général du courtier en crypto SFOX. "En fait, les valorisations des startups crypto sont probablement les plus élevées que j'ai vues".

Bain Capital Ventures, une unité de la société de capital-investissement Bain Capital, a par exemple annoncé en début de semaine dernière qu'elle lançait un fonds de 560 millions de dollars axé exclusivement sur les investissements liés aux crypto-monnaies.

Les actifs crypto ont surperformé les actifs traditionnels à risque tels que les actions pendant la crise. Le bitcoin a augmenté de 12,2 % le mois dernier, tandis que l'éther a gagné 8,8 %. Depuis le point bas du 24 février, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les monnaies numériques ont gagné respectivement 14,5 % et 13,5 %, tandis que le S&P 500 n'a augmenté que de 3,2 %.

AFFLUX DE CAPITAUX, RENDEMENT DES FONDS SPÉCULATIFS

Les produits et fonds d'investissement en crypto ont connu 163 millions de dollars d'argent frais institutionnel au cours des deux semaines au 4 mars, tandis que les entrées dans les actions blockchain ont totalisé environ 15,6 millions de dollars, selon les données du gestionnaire d'actifs CoinShares.

Les flux entrants de 127 millions de dollars ont été les plus importants observés jusqu'à présent cette année. Les flux dans le secteur de la crypto sont devenus positifs fin janvier, après cinq semaines consécutives de sorties de fonds, selon les données de CoinShares.

Les rendements des fonds cryptographiques se sont stabilisés.

L'indice BarclayHedge des négociants en cryptomonnaies était en baisse de 1,5 % pour le mois de février, selon les données publiées lundi, avec 39 fonds déclarés, soit environ 43 % du total des gestionnaires d'actifs crypto qu'il suit. En janvier, l'indice a chuté de près de 13 % et en décembre, de 10 %.

"Il n'y a vraiment pas de panique, même avec le conflit en Ukraine", a déclaré Joe DiPasquale, directeur général de BitBull Capital, qui gère un fonds de fonds de crypto et deux hedge funds.

Les deux fonds spéculatifs de BitBull, qui emploient des stratégies neutres par rapport au marché, sont en hausse sur l'année, a déclaré DiPasquale, profitant de la reprise du bitcoin et de l'éther au mois de février.

"Les gens lancent des fonds, encouragés par l'appréciation des prix au cours des deux dernières années", a-t-il déclaré.