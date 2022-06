Les investisseurs se tournent vers les technologies plus risquées, le pétrole brut à 120 $.

Les futures du S&P 500 ont ajouté 1% et les futures du Nasdaq 1,4%.

Les actions cotées aux États-Unis de la société chinoise de transport à domicile Didi Global ont grimpé de 50 % avant le marché après que le Wall Bourse Journal ait rapporté que les régulateurs chinois se préparaient à autoriser le retour de l'application mobile dans les magasins d'applications nationaux.

Cette nouvelle a permis à l'indice technologique Hang Seng de Hong Kong de clôturer en hausse de 4,6 %. En Europe, les actions ont été plus fermes dès l'ouverture, l'indice STOXX des 600 entreprises ayant augmenté de 0,9 %.

Le retour vers des actifs plus risqués a eu lieu avant les réunions des banques centrales dont les investisseurs espèrent qu'elles apporteront des éclaircissements sur le plafonnement de l'inflation et le ralentissement de la croissance.

La Banque centrale européenne se réunit jeudi, bien qu'elle ne devrait pas commencer à relever les taux d'intérêt avant juillet. Les responsables de la fixation des taux de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre se réuniront la semaine prochaine.

"Il y a toujours un certain doute quant à savoir si l'inflation a atteint un pic ou non", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"Nous sommes un peu dans un no man's land en ce moment en ce qui concerne le pic d'inflation, et aussi la réouverture de la Chine et les éventuels vents arrière que cela pourrait apporter. Les prix du pétrole sont toujours un vent contraire et il est donc difficile de prendre une direction quelconque", a déclaré Hewson.

L'indice MSCI des actions de tous les pays a gagné 0,3 %, son récent rebond depuis un territoire proche du marché baissier restant largement intact.

Les valeurs vedettes de Londres ont progressé de 1,2 %, tout comme la livre sterling, après avoir appris que le Premier ministre britannique Boris Johnson sera soumis à un vote de confiance de la part des législateurs de son parti conservateur au pouvoir lundi.

Les prix du pétrole se sont raffermis après que l'Arabie Saoudite a fortement augmenté les prix de ses ventes de brut en juillet, un indicateur de la tension de l'offre, même après que l'OPEP+ a convenu d'accélérer les augmentations de production au cours des deux prochains mois. [O/R]

Le Brent était en hausse de 0,2% à 120,02 $ le baril. Le brut américain a augmenté de 0,2 % à 119,14 $ le baril.

Gregory Perdon, co-chef des investissements chez Arbuthnot Latham, a déclaré que les investisseurs doivent mettre en balance les facteurs baissiers tels que l'inflation, la hausse des taux, la guerre en Ukraine et la hausse du dollar avec une politique monétaire toujours accommodante, une croissance économique bonne bien que ralentie et les mesures de stimulation chinoises.

"Tout compte fait, je pense que la prise de risque dans cet environnement sera plus gratifiante que de parier contre les actifs à risque", a déclaré Perdon.

"Nous avons eu sept semaines sur huit de négativité sur le S&P 500 et c'est probablement un point d'entrée décent en termes d'ajout de risque aux portefeuilles, en supposant que vous n'avez pas trop de risque pour commencer."

Le sentiment a été favorisé par les commentaires de la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, selon lesquels le président Joe Biden a demandé à son équipe d'examiner l'option de lever certains tarifs douaniers sur les importations chinoises.

GRAPHIQUE : US CPI (

BCE, IPC EN BAISSE

Lors de la réunion de la BCE jeudi, il est considéré comme certain que la présidente Christine Lagarde confirmera la fin de l'achat d'obligations ce mois-ci et une première augmentation des taux en juillet, bien que le jury ne sache pas si cette augmentation sera de 25 ou 50 points de base, certaines banques d'investissement ayant augmenté leurs attentes.

Les marchés monétaires tablent sur 130 points de base de hausse des taux d'ici la fin de l'année, avec une hausse de 50 points de base lors d'une seule réunion d'ici octobre.

La perspective de voir les taux de la BCE devenir positifs cette année a permis à l'euro de remonter à 1,0724 $, loin de son récent creux de 1,0348 $, bien qu'il ait eu du mal à franchir la résistance autour de 1,0786 $.

L'euro a également atteint un pic de sept ans sur le yen à 140,39, après avoir grimpé de 2,9 % la semaine dernière, tandis que le dollar s'est maintenu à 130,67 yens après avoir également gagné 2,9 % la semaine dernière.

Par rapport à un panier de devises, le dollar s'est maintenu à 102, peu modifié sur la journée, après s'être raffermi de 0,4 % la semaine dernière.

Après la BCE jeudi, les marchés scruteront le rapport sur les prix à la consommation américains le jour suivant, surtout après que l'inflation européenne ait choqué beaucoup de monde avec un record la semaine dernière.

Les prévisions tablent sur une forte hausse de 0,7 % en mai, bien que le rythme annuel se maintienne à 8,3 % et que l'inflation de base ralentisse légèrement à 5,9 %.

Un chiffre élevé ne ferait que renforcer les attentes d'un resserrement agressif de la Fed la semaine prochaine, les marchés prévoyant déjà des augmentations d'un demi-point en juin et juillet et de près de 200 points de base (pb) d'ici la fin de l'année.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le blé ont bondi de 4 % après que la Russie a frappé la capitale ukrainienne, Kiev, avec des missiles, réduisant ainsi les espoirs de progrès dans les pourparlers de paix.

L'or était à 1 854 $ l'once, en hausse de 0,2 %, après s'être maintenu dans une fourchette étroite au cours des deux dernières semaines. [GOL/]