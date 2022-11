Les investisseurs souverains privilégient les États-Unis et l'Inde comme principaux marchés d'investissement pour les 2022 - étude

Les investisseurs souverains, qui gèrent aujourd'hui quelque 33 000 milliards de dollars d'actifs, ont également vu une augmentation rapide des allocations aux marchés privés, même si cette évolution pourrait commencer à ralentir avec le retour en grâce des titres à revenu fixe, selon l'étude Invesco Global Sovereign Asset Management.

"Au cours des dix dernières années, les investisseurs souverains ont investi avec le vent dans le dos grâce au marché haussier séculaire qui a émergé de la crise financière mondiale", a déclaré Rod Ringrow, responsable des institutions officielles chez Invesco.

Les rendements annuels moyens des investisseurs souverains au cours de la dernière décennie se sont élevés à 6,5 % et, pour les seuls fonds souverains, à 10 % en 2021, selon Invesco. Toutefois, l'année 2022 pourrait s'avérer être un tournant, une inflation plus élevée et une politique monétaire plus stricte frappant les rendements attendus à long terme.

Si les États-Unis restent la première destination, certains investisseurs souverains ont tenu à rééquilibrer leurs portefeuilles, craignant d'être devenus trop dépendants des marchés américains, ce qui les a rendus vulnérables à la correction des marchés d'actions observée cette année, selon Invesco. En 2014, le Royaume-Uni était la destination la plus souhaitable.

Les marchés émergents devaient profiter de ce dernier changement, selon l'étude.

Parmi les nations en développement, l'Inde a dépassé la Chine en tant que marché émergent le plus populaire, ayant grimpé à la deuxième place en 2022, contre la neuvième en 2014.

"Bien que cela soit en partie dû au fait que les fonds ayant des allocations asiatiques dédiées réduisent leur exposition à la Chine, les investisseurs ont salué les réformes économiques positives et le profil démographique solide de l'Inde", selon l'étude.

La Chine occupe actuellement la sixième place.

La dernière décennie a également vu une augmentation constante de la création de fonds souverains avec une douzaine de fonds établis en Afrique, dont 11 ont un mandat stratégique pour développer les économies locales, a constaté Invesco.