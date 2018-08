Les investisseurs sur la défensive-BAML

PARIS, 20 août (Reuters) - Les investisseurs se sont mis sur la défensive montrent les flux d'investissement sur les fonds collectifs pour la semaine au 14 août avec des rachats sur les véhicules investis aussi bien en actions qu'en obligations ou en or, selon une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les perturbations sur les marchés financiers et des changes turcs, accentuées par les tensions entre Ankara et Washington, ont eu des répercussions limitées sur les fonds dédiés aux actifs émergents, actions comme obligations, montre cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription dans les fonds des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds investis en actions, toutes zones géographiques confondues, ont subi des rachats à hauteur de 3,6 milliards de dollars (3,14 milliards d'euros). Ceux dédiés aux actions américaines ont enregistré une décollecte de 2,6 milliards de dollars. Les fonds en actions européennes ont connu une vingt-troisième semaine consécutive de sorties nettes (-2,9 milliards de dollars). Les fonds spécialisés sur les actions émergentes n'ont subi des rachats qu'à hauteur de 200 millions de dollars. Les fonds spécialisés sur les actions japonaises ont bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 300 millions de dollars. Les sorties nettes sur les fonds obligataires ont atteint 2,3 milliards de dollars, dont 500 millions de dollars sur les fonds en dettes émergentes. Sur les fonds en métaux précieux, principalement l'or, les rachats ont totalisé 500 millions de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 14 2018 août Actions -3,6 +105,75 Obligataires -2,3 +68,15 Monétaires nd -50,57 Matières premières nd +0,33 (Marc Joanny)