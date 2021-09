Les investisseurs surveillent les marges bénéficiaires record des entreprises américaines alors que les coûts continuent d'augmenter

Dans un contexte d'inflation toujours forte, la capacité des entreprises à maintenir leurs marges à des niveaux records est surveillée de près par certains investisseurs et stratèges à l'approche de la publication des résultats du troisième trimestre des entreprises du S&P 500, le mois prochain.

Les bénéfices beaucoup plus élevés que prévu ont été un soutien essentiel pour les actions cette année, même si la pandémie de coronavirus s'est prolongée. L'indice S&P 500 est en hausse d'environ 17 % sur l'année jusqu'à présent.

Compte tenu de la manière dont les entreprises ont géré leurs coûts, les marges bénéficiaires devraient augmenter à court terme, a déclaré Jonathan Golub, stratège en chef pour les actions américaines et responsable de la recherche quantitative chez Credit Suisse Securities à New York.

"Les entreprises font un excellent travail de gestion des coûts dans un environnement difficile", a-t-il déclaré, et cela a conduit à des "marges bénéficiaires vraiment solides".

"Cela ne va pas durer éternellement, mais est-ce que cela va durer encore un tout petit peu ? La réponse est oui."

Pour le deuxième trimestre, la marge bénéficiaire d'exploitation des entreprises du S&P 500 était estimée à 13,54 %, dépassant les 13,02 % du premier trimestre, qui était également un record, selon les données de S&P Dow Jones Indices.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des sociétés du S&P 500 augmentent de 29,5 % au troisième trimestre, après un bond impressionnant de 96 % au deuxième trimestre, lorsque les comparaisons avec l'année précédente étaient beaucoup plus faciles, selon les données IBES de Refinitiv en date de vendredi.

À l'inverse de la tendance récente, les analystes ont légèrement réduit leurs estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, selon les données.

Les entreprises ont été confrontées à une augmentation des coûts en raison des pénuries de matières premières et de travailleurs qualifiés liées à la pandémie de coronavirus.

Les stratèges de BofA Securities ont écrit dans une obligation récente que certains signes suggèrent que l'inflation est passée du statut de vent arrière à celui de vent contraire. "Associés à un ralentissement des données macroéconomiques, les entreprises pourraient avoir plus de mal à répercuter l'inflation des coûts", ont-ils écrit.

Un facteur clé pour les marges est l'écart entre les coûts et la capacité des entreprises à répercuter ces coûts, ont écrit cette semaine les stratèges de Morgan Stanley.

L'écart entre l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la production "est devenu profondément négatif, car les prix élevés des matières premières, l'augmentation des coûts de logistique et de distribution et la hausse des salaires dépassent les prix finaux marchands - un scénario qui fait peser des risques sur les bénéfices des entreprises au cours des 12 prochains mois", ont-ils déclaré.

Les données récentes de l'IPP ont suggéré que l'inflation élevée est susceptible de persister pendant un certain temps, car l'implacable pandémie de COVID-19 continue d'exercer une pression sur les chaînes d'approvisionnement. Cela a conduit certains économistes à réduire leurs estimations de la croissance économique du troisième trimestre.

Les prix à la production aux États-Unis ont fortement augmenté en août, entraînant la plus forte hausse annuelle depuis près de 11 ans.

Beaucoup de choses dépendent de ce qui va changer dans les mois à venir.

"À très court terme, il est difficile de lire trop dans ces chiffres", a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial au Wells Fargo Investment Institute de Saint-Louis.

Si la croissance économique et la croissance des salaires ralentissent, le problème sera moins important pour les entreprises, a-t-il ajouté. Mais, "il est difficile de voir comment les choses s'améliorent du point de vue des marges d'exploitation".