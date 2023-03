Les investisseurs ont versé plus d'argent dans les fonds de trésorerie au cours de la semaine de mercredi qu'à n'importe quel moment depuis les profondeurs de la pandémie en 2020, selon un rapport de BofA Global Research publié vendredi.

Les fonds en espèces ont connu un afflux de 68,1 milliards de dollars, a déclaré BofA en citant les données EPFR. Selon les précédents rapports de flux de la banque, il s'agit du plus grand afflux de fonds en espèces depuis un afflux de 126,4 milliards de dollars au cours de la semaine du 24 avril 2020.

Les actions mondiales ont atteint leur plus bas niveau sur deux mois, tandis que les rendements obligataires ont bondi au cours de la dernière semaine, les investisseurs évaluant une série de données qui ont renforcé la conviction que les taux d'intérêt ne vont pas atteindre un pic de sitôt et qu'aucune baisse ne se matérialisera cette année.

Les investisseurs ont délaissé les actions et l'or, qui a tendance à souffrir dans un environnement de hausse des taux d'intérêt réels.

Décrivant l'inflation comme une "réalité séculaire" plutôt que comme un "thème cyclique", les analystes de BofA ont salué la fin d'une "ère de politique monétaire extraordinaire".

À la lumière d'une inflation et de taux d'intérêt plus élevés, ils notent que les liquidités seront "aussi bonnes que les obligations et les actions" jusqu'à ce que le marché baissier prenne fin avec un événement de crédit attendu.

Un tel événement de crédit pourrait provenir du secteur "immobilier anglo-saxon" qui a été touché par des taux plus élevés, ont écrit les analystes de BofA.

La banque a souligné que les demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis étaient à leur plus bas niveau depuis avril 1995, tandis que les prix des maisons aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande étaient soit en baisse, soit en stagnation.

Ils conseillent aux investisseurs à long terme d'acheter des actifs considérés comme des "solutions aux problèmes de la société", tels que les infrastructures, les inégalités et le changement climatique, mais aussi d'acheter des actifs qui ont perdu dans l'environnement du taux zéro, tels que les actions de valeur, les banques et les actifs européens.

Les obligations ont enregistré des entrées de 8,4 milliards de dollars, tandis que les actions mondiales ont enregistré des sorties de 7,4 milliards de dollars et que les investisseurs ont retiré 900 millions de dollars des fonds en or.

Entre-temps, les investisseurs se sont délestés de 1,8 milliard de dollars de dettes des marchés émergents et ont acheté 2,4 milliards de dollars d'actions des marchés émergents.

L'indicateur haussier et baissier de BofA - une mesure du sentiment du marché - a légèrement augmenté à 4,3 contre 4,2 la semaine précédente.