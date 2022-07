Les investisseurs verts vont intensifier la pression sur les services publics américains après une décision de justice

En limitant le pouvoir de l'Agence américaine de protection de l'environnement de réglementer les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques au charbon et au gaz, le tribunal a fait porter la responsabilité aux investisseurs qui cherchent à ralentir le changement climatique, a déclaré Andrew Behar, directeur général du groupe à but non lucratif As You Sow, qui dépose souvent des résolutions d'actionnaires.

Les investisseurs lanceront probablement d'autres engagements auprès des entreprises avant la saison des assemblées annuelles de 2023, a déclaré M. Behar, ajoutant que les dirigeants se sont montrés dernièrement plus réceptifs aux changements suggérés.

"Tous les modèles disent que le changement climatique sera mauvais pour les affaires", a déclaré Behar dans une interview. La décision du tribunal, a-t-il dit, signifie que "les entreprises ont encore plus de responsabilités envers leurs parties prenantes" pour limiter les émissions.

Les questions climatiques ont suscité un regain d'attention de la part des principaux gestionnaires d'actifs et des dirigeants, alors que les investisseurs déversent de nouvelles liquidités dans des fonds qui utilisent des mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour choisir les actions.[L1N2Y31MK]

Par exemple, parmi les principaux services publics américains cette année, Duke Energy a promis de réduire davantage ses émissions et Southern Co a accepté de divulguer plus de détails sur ses émissions dans le cadre d'accords avec les investisseurs, selon As You Sow.

Par e-mail, un représentant de Duke a déclaré que "nous et beaucoup de nos parties prenantes partageons l'opinion que nous pouvons jouer un rôle de leader dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre associées à notre activité."

Southern n'a pas fait de commentaire immédiatement.

Mindy Lubber, présidente de Ceres, un groupe de défense du climat de Boston qui travaille avec des gestionnaires d'actifs et autres, a déclaré qu'ayant investi massivement dans les technologies d'énergie propre comme les panneaux solaires et le stockage sur batterie, les services publics ne changeront probablement pas de cap, quelles que soient les réglementations limitées par la décision du tribunal.

"Tout ne va pas s'arrêter et revenir en arrière juste à cause de la décision de la Cour suprême", a déclaré M. Lubber. Les entreprises de services publics pourraient plutôt être confrontées à des demandes plus sévères de la part des actionnaires l'année prochaine, comme des appels à des calendriers de réduction des émissions plus spécifiques ou des examens de leurs activités de lobbying, a-t-elle ajouté.

La décision de jeudi a réduit le pouvoir des fonctionnaires d'utiliser la loi historique anti-pollution Clean Air Act. Il est probable qu'il aura des implications au-delà de l'EPA car il soulève de nouvelles questions juridiques sur toute décision importante prise par les agences fédérales. [L1N2YH1IN]

Par exemple, la décision pourrait également s'avérer problématique pour un effort de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) visant à obliger les entreprises à divulguer leurs émissions, selon les experts juridiques [L1N2YI1DM].

Les investisseurs ont considéré les divulgations normalisées comme un moyen de faire pression sur les gros émetteurs.