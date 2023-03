Le parlement chinois a fixé ce que les analystes considèrent comme un objectif de croissance prudent pour 2023, laissant les investisseurs soulagés que les décideurs politiques soient conscients des multiples vents contraires auxquels l'économie est confrontée et pourtant concentrés sur les priorités à plus long terme.

Même si la Chine se remet des perturbations du COVID-19, une demande plus faible à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi qu'un ralentissement de l'immobilier posent des risques pour la deuxième plus grande économie du monde, malgré l'espoir d'un soutien accru aux entreprises privées après une répression des entreprises technologiques.

Les actions chinoises ont chuté lundi, un jour après que l'Assemblée populaire nationale (APN) a dévoilé un objectif de croissance d'environ 5 %, légèrement inférieur aux 5,5 % à 6 % que certains analystes avaient prévus, bien que les obligations et le yuan n'aient pas réagi.

En ouvrant la session annuelle du NPC dimanche, le Premier ministre sortant Li Keqiang a souligné la nécessité de la stabilité économique et de l'expansion de la consommation dans son rapport de travail, et a fixé un objectif de déficit budgétaire de 3,0 % du produit intérieur brut (PIB), plus large que l'objectif d'environ 2,8 % de l'année dernière.

"Malgré un objectif de croissance légèrement plus faible que prévu, nous ne pensons pas que le marché doive être déçu par ce rapport de travail du gouvernement car les détails sous-jacents ont montré que la croissance reste la priorité pour 2023", a déclaré Tommy Xie, responsable de la recherche sur la Grande Chine chez OCBC.

Le yuan onshore a légèrement baissé lundi, à 6,9197 par dollar. Les actions, cependant, ont glissé, avec le CSI 300, l'indice de référence chinois, en baisse de plus de 0,7 %.

Les détails étaient rares dans le discours de Li, décevant les investisseurs qui avaient espéré une mention explicite des mesures de relance pour les consommateurs durement touchés par trois années de blocage du COVID.

Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management, a déclaré que l'objectif de 5 % devait être considéré comme le strict minimum souhaité par le gouvernement, et que l'absence de stimulus n'était pas surprenante étant donné les premiers signes de reprise.

L'activité des usines chinoises est revenue à la vie après la réouverture, avec des données de février sur l'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière qui ont pulvérisé les attentes et enregistré le chiffre le plus élevé depuis plus de dix ans.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que la reprise de la Chine était "auto-entretenue" et ont maintenu une prévision supérieure au consensus de 5,7 % de croissance pour 2023.

Tao Wang, responsable de la recherche économique sur la Chine chez UBS Investment Bank, a déclaré qu'il avait relevé ses prévisions à 5,4 % contre 4,9 % précédemment.

"Compte tenu du remaniement complet du gouvernement, une question clé à surveiller au cours des prochains mois est de savoir comment les nouveaux dirigeants vont stimuler la confiance du secteur privé. C'est plus important que les politiques fiscales et monétaires, à mon avis", a déclaré Zhang de Pinpoint.

PETITS CARACTÈRES

Li et une série de responsables de la politique économique plus orientés vers la réforme devraient prendre leur retraite pendant le congrès, laissant la place à une nouvelle équipe économique dans le plus grand remaniement gouvernemental de la décennie. L'ancien chef du parti de Shanghai, Li Qiang, un allié de longue date du président Xi Jinping, devrait être confirmé au poste de premier ministre.

"Étant donné que c'est l'année de la transition du leadership gouvernemental, le rapport sur le travail gouvernemental de l'APN a été relativement bref dans la description des mesures politiques de cette année, laissant probablement les détails au nouveau gouvernement", a déclaré Wang d'UBS.

Entre autres choses, la Chine prévoit de réduire les coûts de l'accouchement, des soins aux enfants et de l'éducation, ainsi que de redoubler d'efforts pour devenir autonome en matière de technologie, dans un clin d'œil à l'objectif de prospérité commune et d'autosuffisance de Xi.

"Nous ne pensons pas que le marché s'attendait à un stimulus majeur découlant de cette CPN", a déclaré à Elizabeth Kwik, directrice des investissements des actions asiatiques chez abrdn.

"Bien que les dépenses fiscales puissent être modestes, nous devons garder à l'esprit que le gouvernement central dispose d'un arsenal d'outils politiques s'il est nécessaire de soutenir davantage l'économie."

Zhou Hao, économiste chez Guotai Junan International à Hong Kong, a souligné l'objectif plus élevé de création d'emplois, 12 millions pour 2023, comme un signe que la consommation est privilégiée.

"Un objectif plus élevé pour 2023 signifie que les autorités chinoises voient l'importance de la consommation, ce qui aidera à libérer le potentiel de croissance à long terme", a-t-il déclaré.

Les actions des promoteurs immobiliers chinois ont cependant pris un coup, après que le gouvernement ait averti que des risques subsistaient sur le marché. L'indice immobilier CSI 300 a chuté de plus de 2 %.