Les jetons Visa dépassent les cartes physiques du géant des paiements en circulation

VTS remplace les numéros de compte Visa à 16 chiffres par un jeton que seule Visa peut déverrouiller, protégeant ainsi les informations de compte sous-jacentes.

"Sans exposer le compte du consommateur à la fraude, la tokenisation permet des paiements sans friction et sans carte", a déclaré à Reuters Jack Forestell, vice-président exécutif et chef de produit chez Visa.

La popularité du service, motivée par sa promesse de transactions en ligne plus sûres, correspond à l'envolée des dépenses en ligne depuis l'épidémie mondiale de COVID-19.

Le volume du commerce électronique a augmenté de plus de 50 % depuis le début de la pandémie, a déclaré le plus grand processeur de paiements au monde dans un communiqué citant des données du ministère américain du Commerce.

Depuis le lancement de VTS en 2014, Visa a déclaré avoir émis 1 milliard de jetons d'ici 2020, après quoi la croissance s'est accélérée pour atteindre 2 milliards en 2021 avant de doubler cette année.

La demande n'est pas prête de s'essouffler, la plupart des consommateurs conservant l'habitude verrouillée de glisser leur carte en ligne et étant aidés par les investissements continus des entreprises pour rendre les achats sur les plateformes numériques plus sûrs et plus conviviaux.

"Le commerce électronique est désormais présent partout. Le commerce en ligne se fait en magasin, car les commerçants cherchent à offrir plus d'options aux consommateurs. En magasin, votre téléphone peut aussi être votre carte Visa", a ajouté M. Forestell.

VTS, compatible avec des applications populaires telles que Google Pay et Apple Pay d'Alphabet Inc, fonctionne comme une plateforme de sécurité des paiements proposant différentes solutions aux consommateurs de détail ainsi qu'aux institutions telles que les banques et les chambres de compensation.

Fin juillet, Visa a annoncé un bénéfice trimestriel qui a dépassé les estimations de Wall Bourse grâce à la résilience des dépenses de consommation, qui n'ont pas été découragées jusqu'à présent par l'inflation galopante, ainsi qu'au boom des voyages estivaux dans une grande partie des États-Unis.