Avec ses statues du Bouddha et des dieux locaux, ses bougies et ses bâtons d'encens, le sanctuaire de Lee Kyoung-hyun ressemble à ceux des chamans coréens des siècles passés. Mais cette chamane de 29 ans, également connue sous le nom d'Aegi Seonnyeo, ou "Baby Angel", s'adresse à ses clients d'une manière tout à fait moderne : par l'intermédiaire de comptes de médias sociaux qui comptent des centaines de milliers d'adeptes.

"Le chamanisme ... était considéré comme un monde invisible, mystérieux et spirituel", a déclaré Mme Lee, ajoutant qu'elle avait remarqué que davantage de chamans sud-coréens publiaient des vidéos sur cette pratique spirituelle depuis qu'elle avait lancé sa propre chaîne YouTube en 2019.

La Corée du Sud fait partie des économies les plus modernes et les plus high-tech du monde. Plus de la moitié de sa population de 51 millions d'habitants n'est pas affiliée à une religion, selon les sondages. Mais l'attrait du chamanisme a résisté à l'épreuve du temps.

Kim Dong-kyu, du Centre académique pour les religions K de l'université Sogang, une université de recherche privée située à Séoul, a déclaré que les chamans avaient l'habitude de faire leur promotion dans les journaux. C'est un "phénomène naturel" que de se tourner vers les médias sociaux, a-t-il déclaré.

Google Trends montre que les recherches sur YouTube pour "shaman" et "fortune-telling" en coréen ont presque doublé au cours des cinq dernières années.

La tradition spirituelle a été au cœur de l'intrigue d'un film sud-coréen à succès cette année, "Exhuma", dans lequel des chamans sont chargés de lever une malédiction qui pèse sur une famille.

Le film met en scène des chamans bien habillés âgés de 20 à 30 ans et le réalisateur Jang Jae-hyun a déclaré avoir découvert de nombreux jeunes chamans au cours de ses recherches.

Le film a rapporté au moins 132 milliards de wons (97 millions de dollars) à l'échelle internationale, suscitant l'intérêt pour cette tradition religieuse. Environ un Sud-Coréen sur cinq a vu "Exhuma", selon les données du Conseil coréen du cinéma.

"Les gens avaient l'habitude de cacher qu'ils vivaient en tant que (chaman). Il y avait beaucoup de stigmatisation", explique Eunmi Pang, 51 ans, pratiquante depuis près de 20 ans. Selon elle, les chamans d'aujourd'hui sont plus enclins à s'exprimer et à se faire connaître.

Les chamans - auxquels on prête des capacités de divination - facturent généralement environ 100 000 wons (73,09 dollars) pour une consultation de 30 à 60 minutes, selon Mme Pang et des listes de prix en ligne consultées par Reuters. Ils offrent des conseils en matière de relations, de recherche d'emploi et de prédictions sur l'avenir, a déclaré M. Lee. Les chamans répondent généralement aux questions après avoir procédé à des rituels qui peuvent impliquer de faire sonner des cloches et de lancer des grains de riz. Ils chantent, dansent et marchent sur le fil du rasoir pour invoquer l'intervention divine. Bien que les pratiques varient, de nombreux chamans coréens vénèrent des divinités locales telles que le dieu de la montagne, le grand esprit de la grand-mère et le roi dragon. Park Chea-bin, une bouddhiste de 33 ans, a rendu visite à M. Lee alors qu'elle peinait à trouver un emploi en 2020. Elle a déclaré avoir ressenti une "paix de l'esprit" après avoir consulté le praticien.

"J'étais très anxieuse à l'époque, mais je me suis un peu détendue après avoir décidé de laisser les choses aller et de me concentrer sur ce que j'avais à faire", a déclaré Mme Park, qui a trouvé un emploi à peu près au même moment.

"Je suis bouddhiste, mais je connais des chrétiens autour de moi qui viennent pour leurs problèmes.

ANXIÉTÉ ÉCONOMIQUE

Lee dit qu'elle a ressenti des douleurs physiques et vécu des psychoses depuis son adolescence - des symptômes que certains croient être des signes d'une divinité possédant un chaman en herbe. Elle a décidé d'embrasser sa vocation en 2018 et a rapidement lancé une chaîne YouTube qui compte aujourd'hui plus de 300 000 abonnés. Elle publie des vidéos sur des sujets tels que les objets qu'elle transporte dans son sac et le sort du pays en 2024. (L'état actuel de la société sud-coréenne est un facteur qui ne peut être ignoré", a-t-elle déclaré, ajoutant que nombre de ses clients du millénaire et de la génération Z viennent la voir pour lui faire part de leurs préoccupations concernant les logements abordables et le coût de l'éducation des enfants. À Séoul, où Mme Lee est basée, le prix d'un logement représentait plus de 15 fois le salaire médian en 2022, contre 8,8 fois en 2017, selon un rapport du gouvernement. Le pays a également souffert d'une inflation et de taux d'intérêt élevés.

Selon Han Seung-hoon, professeur adjoint à l'Académie des études coréennes, un institut de recherche et d'enseignement qui dépend du ministère de l'éducation, la jeune génération de chamans qui vit en ville peut se rapprocher des jeunes clients qui sont confrontés à des problèmes économiques auxquels ils ne trouvent pas de réponse.

Une agence du ministère de la culture a estimé en 2022 qu'il y avait entre 300 000 et 400 000 chamans et diseurs de bonne aventure en Corée du Sud.

Le chamanisme est un "élément important et puissant du caractère coréen", a écrit l'agence sur son site web.

Les racines du chamanisme dans la péninsule coréenne remontent à au moins 2 000 ans, a déclaré M. Han.

L'administration coloniale japonaise du début du XXe siècle et la dictature militaire des années 1970 ont tenté de supprimer le chamanisme, qu'elles considéraient comme un obstacle à la modernisation.

Les chrétiens politiquement puissants - qui représentent environ un quart de la population - ont également critiqué les chamans et leurs adeptes.

Han a fait remarquer que les grandes religions telles que le christianisme et le bouddhisme - dont environ 40 % des Sud-Coréens se disent adeptes - sont plus influentes dans la société, mais ne suscitent pas le même niveau de critiques.

Lee a déclaré que les chrétiens rendaient également visite aux chamans en Corée du Sud. "Même les pratiquants veulent qu'on lise leurs mauvais rêves", a-t-elle déclaré.

Plus récemment, certains praticiens ont eu des ennuis judiciaires. Un chaman de Séoul, âgé de 66 ans, a été condamné à quatre ans de prison en février après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué un client de plus de 200 000 dollars, selon les médias locaux.

Le tribunal a jugé que le chaman avait prétendu parler à la mère décédée du client.

Mme Lee estime que les chamans ont tort de prendre des décisions à la place de leurs clients. Selon elle, les chamans servent plutôt de guides - comme des amis ou des membres de la famille qui donnent des conseils - que de décideurs.

Certains membres de l'élite sud-coréenne ont des liens avec des chamans. Min Hee-jin, cadre supérieur du secteur du divertissement impliqué dans un conflit commercial avec un grand label de K-pop, s'est défendue lors d'une conférence de presse en avril contre les allégations selon lesquelles elle aurait consulté un chaman à des fins professionnelles.

Min a déclaré qu'elle avait eu une conversation avec un chaman dans l'espoir de se sentir mieux : "Vous ne faites pas tous ça aussi ?".

Une étude publiée en 2022 dans la revue BMC Psychiatry fait état d'un écart "énorme" entre les Sud-Coréens qui ont besoin d'un traitement de santé mentale et ceux qui l'obtiennent, écart qu'elle attribue en partie à la stigmatisation.

"Les chamans ont joué le rôle de conseillers", a déclaré Kim, le professeur de religion.

"Les gens ont stigmatisé le chamanisme comme quelque chose de sale, de suspect et d'effrayant", a déclaré Han, ajoutant que les gens étaient parfois accusés de rendre visite aux chamans dans le but de nuire à leur réputation.

(1 won coréen = 0,0007 $) (Reportage de Hyunsu Yim et Daewoung Kim à Séoul ; Rédaction de Josh Smith et Katerina Ang)