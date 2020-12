Les "jeunes et en bonne santé" sont l'avenir du S&P 500, souligne DWS 18/12/2020 | 16:40 Envoyer par e-mail :

Les bénéfices du S&P 500 pourraient dépasser leurs niveaux de 2019 dès 2021. Cela reflète en partie la composition sectorielle de l'indice, qui est nettement plus favorable que celle des indices européens, explique DWS. En effet, le poids des entreprises "jeunes et en bonne santé" c'est-à-dire technologiques et/ou disruptives, au sein du S&P 500 a doublé au cours des 40 dernières années, pour atteindre 64 % aujourd'hui. En Europe, ce groupe ne représente que 41 % de l'indice Stoxx 600.



C'est l'une des raisons pour lesquelles le gérant suppose que les bénéfices du S&P 500 dépasseront le niveau de 2019 dès l'année prochaine, alors que le Stoxx 600 devra attendre 2022 pour se rapprocher à nouveau des niveaux antérieurs.







© AOF 2020 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DJ INDUSTRIAL -0.49% 30142.42 5.66% NASDAQ 100 0.66% 12706.478385 46.02% NASDAQ COMP. -0.17% 12742.905687 41.08% S&P 500 -0.51% 3702.95 15.22% STOXX EUROPE 600 -0.29% 396.26 -4.46%