Les jeunes investisseurs britanniques préfèrent les crypto-monnaies aux actions - enquête

LONDRES, 22 avril (Reuters) - Les jeunes investisseurs britanniques sont deux fois plus susceptibles d'acheter des crypto-monnaies comme le bitcoin que des actions, indique jeudi une enquête du groupe financier américain Charles Schwab.

Dans cette enquête, 51% des investisseurs âgés de 18 à 37 ans négocient ou possèdent des crypto-monnaies, soit le double de ceux - 25% - qui achètent ou détiennent des actions.

Exposant le fossé entre les générations en matière d'investissement, à peine 8 % des investisseurs âgés de plus de 55 ans négocient des cryptocurrences.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, a atteint un record de près de 65 000 dollars la semaine dernière, mais a reculé de plus de 16 % depuis.

Malgré ce repli, le bitcoin a gagné près de 90 % cette année, les grands investisseurs, les banques (de Goldman Sachs à Morgan Stanley) et les entreprises de renom (comme Tesla Inc.) s'intéressant à cet actif émergent.

Le pic d'intérêt pour les crypto-monnaies s'est produit dans un contexte de forte augmentation des transactions en ligne par les investisseurs particuliers, dont beaucoup sont des jeunes gens coincés chez eux avec de l'argent supplémentaire en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette même tendance a entraîné un boom de l'utilisation d'applications de trading en ligne telles que Robinhood, et a également alimenté le rallye de l'action GameStop Corp, alimenté par les médias sociaux, qui a opposé les investisseurs particuliers aux fonds spéculatifs plus tôt cette année.

"Alors que de plus en plus de jeunes achètent des produits spéculatifs, on craint que ces investisseurs ne diversifient pas suffisamment leurs portefeuilles pour atténuer les risques en cas de déclin des marchés des crypto-monnaies", peut-on lire dans le communiqué de presse de Charles Schwab présentant l'enquête.

Ses conclusions montrent que sept jeunes investisseurs sur dix ne savent pas comment se protéger contre les pertes dans l'environnement financier actuel.

L'enquête a été menée entre février et mars 2021 auprès de 1 000 investisseurs britanniques âgés de plus de 18 ans et détenant au moins un type d'investissement. (Reportage de Julien Ponthus et Tom Wilson ; édition d'Alex Richardson)