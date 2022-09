Les jeunes membres de la famille royale britannique font leurs premiers pas dans leur nouvelle école.

Les princes George et Louis, âgés de 9 et 4 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, fréquenteront tous l'école privée Lambrook après que la famille ait déménagé sa base du palais de Kensington à Londres vers une nouvelle maison sur le domaine de la reine Elizabeth au château de Windsor.

Des images publiées par le bureau de William ont montré les jeunes membres de la famille royale, portant leurs nouveaux uniformes, se rendant à Lambrook pour un "après-midi d'installation" pour les nouveaux élèves avant le premier jour officiel jeudi.

George et Louis ont tenu la main de leur mère tandis que Charlotte a serré celle de son père alors qu'ils se dirigeaient vers la porte d'entrée.

"C'est un plaisir de vous avoir avec nous", leur a dit le chef d'établissement Jonathan Perry en leur serrant la main. Lorsqu'il leur a demandé s'ils étaient excités et impatients d'être à l'école, ils ont bassement hoché la tête et répondu "oui".

"Beaucoup de questions", a dit William.

Kensington Palace a annoncé le mois dernier que les enfants commenceraient à fréquenter l'école, où les frais annuels peuvent atteindre 21 000 livres (24 803 $) par élève.

Cette annonce a coïncidé avec le déménagement du couple, officiellement le duc et la duchesse de Cambridge, à Adelaide Cottage, une propriété de quatre chambres à coucher située à proximité du château de Windsor, où la reine de 96 ans passe aujourd'hui la plupart de son temps.

Les médias ont rapporté que le déménagement avait pour but de donner aux enfants une éducation aussi normale que possible, ainsi que de permettre à William, le futur roi, d'être près de sa grand-mère vieillissante qui a eu des problèmes de santé l'année dernière.

William est connu pour défendre farouchement la vie privée de sa famille lorsqu'il ne participe pas à des engagements officiels, et seul un très petit nombre de médias a été invité à voir l'arrivée des enfants dans leur nouvelle école.