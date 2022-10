Les journalistes iraniens demandent la libération de leurs collègues emprisonnés pour avoir couvert la mort d'Amini

Leur appel a été lancé dans une déclaration publiée par l'Etemad iranien et d'autres journaux dimanche.

Niloofar Hamedi a pris une photo des parents d'Amini se serrant dans les bras dans un hôpital de Téhéran où leur fille gisait dans le coma.

L'image, que Hamedi a postée sur Twitter, a été le premier signal au monde que tout n'allait pas bien pour Amini, qui avait été arrêtée trois jours plus tôt par la police des mœurs iranienne pour ce qu'elle jugeait être une tenue inappropriée.

Elaheh Mohammadi a couvert les funérailles d'Amini dans sa ville natale kurde de Saqez, où les protestations ont commencé. Une déclaration commune publiée vendredi par le ministère iranien du renseignement et l'organisation des gardiens de la révolution avait accusé Hamedi et Mohammadi d'être des agents étrangers de la CIA.

Les arrestations correspondent à un récit officiel selon lequel l'ennemi juré de l'Iran, les États-Unis, Israël et d'autres puissances occidentales, ainsi que leurs agents locaux, sont derrière les troubles et sont déterminés à déstabiliser le pays.

Au moins 40 journalistes ont été arrêtés au cours des six dernières semaines, selon les groupes de défense des droits, et ce nombre ne cesse d'augmenter.

Ce qui a commencé comme une indignation suite à la mort d'Amini le 16 septembre s'est transformé en une révolte populaire de personnes issues de toutes les couches de la société.

Les étudiants et les femmes ont joué un rôle de premier plan, brûlant leurs voiles alors que les foules appellent à la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et au renversement de la République islamique, qui réprime toute dissidence depuis la révolution de 1979.

Rien n'indique qu'une répression désamorcera la fureur, même après que le chef redouté des puissants Gardiens de la révolution iraniens ait averti les manifestants que samedi serait leur dernier jour à descendre dans la rue, l'avertissement le plus sévère à ce jour.

Les analystes estiment que les dirigeants iraniens parviendront à résister à la pression, mais que le chemin vers un changement politique futur pourrait être irréversible.

LES CLERCS DEVRAIENT SURVIVRE

Les Gardiens de la révolution et la milice volontaire Basij ont écrasé la dissidence dans le passé - en 2009, les protestations ont duré six mois. Aucun responsable n'a critiqué publiquement l'establishment clérical.

"Les Basijis sont insultés par les séditieux dans les universités et dans les rues. Jusqu'à présent, les Basijis ont fait preuve de retenue et ils ont été patients", a déclaré le chef des Gardiens de la révolution dans la province de Khorasan Junubi, le général de brigade Mohammadreza Mahdavi, cité par l'agence de presse nationale IRNA.

"Mais cela échappera à notre contrôle si la situation perdure".

Des vidéos sur les médias sociaux, invérifiables par Reuters, ont montré des étudiants se heurtant à la police anti-émeute et aux forces Basij dans les universités du pays, en scandant "Basij déshonorés, dégagez".

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a semblé adopter un ton conciliant, affirmant qu'il fallait faire la différence entre les manifestants pacifiques et violents.

"Nous considérons que les protestations sont non seulement correctes et la cause du progrès, mais nous croyons également que ces mouvements sociaux changeront les politiques et les décisions, à condition qu'ils soient séparés des personnes violentes, des criminels et des séparatistes", a-t-il déclaré.