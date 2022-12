Les journaux chinois deviennent noirs en signe de deuil pour le défunt leader Jiang Zemin

Jiang est décédé dans sa ville natale de Shanghai, mercredi peu après midi, des suites d'une leucémie et d'une défaillance multiple des organes. Il était âgé de 96 ans.

Une date n'a pas encore été fixée pour ses funérailles.

La première page du Quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste au pouvoir, a consacré toute sa page d'accueil à Jiang, et a affiché une grande photo de lui portant ses lunettes "crapaud" caractéristiques.

"Le camarade bien-aimé Jiang Zemin ne sera jamais oublié", pouvait-on lire à la une, au-dessus d'un article republiant l'annonce officielle de sa mort.

Les drapeaux ont été mis en berne sur les principaux bâtiments gouvernementaux et les ambassades chinoises à l'étranger, tandis que les pages d'accueil des plateformes de commerce électronique Taobao et JD.com sont également devenues noires et blanches.

Mais les gouvernements étrangers, les partis politiques et les "personnalités amies" ne seront pas invités à envoyer des délégations ou des représentants en Chine pour assister aux activités de deuil, a déclaré l'agence de presse officielle Xinhua.

Dans l'une des plus grandes banques étrangères en Chine, on a demandé aux employés de porter du noir lors des réunions avec les régulateurs, on a demandé aux cadres supérieurs de ne pas se faire photographier lors de fêtes et la banque a suspendu ses activités de marketing pendant 10 jours, a déclaré à Reuters un cadre supérieur du créancier, sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

La mort de Jiang survient à un moment tumultueux en Chine, où les autorités sont aux prises avec de rares manifestations de rue généralisées parmi les résidents qui en ont assez des restrictions sévères imposées par COVID-19, près de trois ans après le début de la pandémie.

La Chine est également engagée dans un bras de fer de plus en plus virulent avec les États-Unis et leurs alliés sur des sujets aussi divers que les menaces chinoises à l'encontre de Taïwan, gouvernée démocratiquement, le commerce et les droits de l'homme.

Si Jiang pouvait avoir un tempérament féroce, son côté jovial où il chantait parfois pour les dignitaires étrangers et plaisantait avec eux contraste fortement avec son successeur Hu Jintao, plus rigide, et le président actuel Xi Jinping.

Certains utilisateurs de médias sociaux chinois ont posté des photos et des vidéos de Jiang en train de parler ou de rire, ainsi que des articles sur son discours de 1997 à l'université de Harvard en anglais, se remémorant une époque où la Chine et l'Occident étaient en meilleurs termes.