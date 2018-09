* La question des alliances n'a pas été tranchée

* Alain Juppé espère parvenir à une position commune

* Griveaux note des "convergences de vue"

par Claude Canellas

BORDEAUX, 9 septembre (Reuters) - Les "juppéistes" réunis ce week-end à Bordeaux ont réaffirmé leur attachement à l'Europe sans pour autant arrêter de stratégie pour les élections européennes de 2019, entre liste autonome, alliances avec la droite ou la majorité.

"Cette rencontre n'est pas le moment fondateur d'un nouveau parti politique ou de je ne sais quelle chapelle", a déclaré dimanche Alain Juppé, en dressant le bilan des débats de ces deuxièmes "vendanges de Bordeaux" auxquelles ont notamment participé Jean-Pierre Raffarin, Valérie Pécresse, Dominique Bussereau et Franck Riester.

"Ce n'est pas non plus une commission d'investiture pour les prochaines élections européennes", a-t-il ajouté.

L'ancien Premier ministre a qualifié ces journées de "rencontre entre amis, avec une originalité qui peut vous surprendre, c'est qu'on trouve autour de la table des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes convictions mais qui peuvent faire des choix politiques différents. C'est notre spécificité et notre force aussi".

Questionné sur le choix qu'il pourrait faire pour les élections européennes de mai prochain, Alain Juppé a indiqué qu'il regarderait d'abord les projets présentés.

"Et je me déterminerai. J'espère d'ailleurs qu'on pourra se déterminer ensemble et qu'on aura peut-être une position commune", a-t-il souligné.

"L'Union européenne est en danger de dislocation parce qu'un certain nombre de forces l'attaquent de l'extérieur", a-t-il estimé, citant Donald Trump et la Russie.

"ENVIE D'EUROPE"

"En interne, l'Europe est aujourd'hui l'objet de confrontations, presque de fractures. Face à ce danger de dislocation, nous voulons d'abord affirmer notre détermination à combattre énergiquement pour la consolidation de la construction européenne, parce que c'est l'intérêt de nos concitoyens et de notre pays", a-t-il poursuivi.

Pour faire ressurgir une "envie d'Europe", les amis d'Alain Juppé souhaitent que soit instauré un débat sur les "valeurs" européennes, parmi lesquelles "l'amour de la liberté", "l'exigence de justice et de justice sociale", la paix sur laquelle l'Europe a été construite et "la solidarité entre les nations".

L'autre sujet de débat des "juppéistes" a porté sur la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron.

"Beaucoup de choses ont été faites. Nous les avons saluées (...). En revanche, il y a encore des manques. Nous les soulignerons. Soit de l'intérieur pour ceux qui y sont, soit de l'extérieur pour contribuer non pas à une opposition bête et méchante et systématique, mais une opposition constructive".

Interrogé dimanche sur la possibilité d'une alliance entre La République en marche et les juppéistes autour d'une liste pour les européennes, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a fait état de "convergences de vue".

"Nous partageons les valeurs d'une Europe qui protège ses concitoyens et en même temps fait le choix de l'ouverture, qui ne se replie pas sur elle même", a-t-il dit sur BFM TV, avant de souligner que la définition du projet européen de LaRem cet automne primerait sur toute "discussion d'appareil"

"L'Europe mérite mieux que des discussions d'appareil pour savoir qui va être en un ou en deux sur une liste", a-t-il dit. (Edité par Julie Carriat)