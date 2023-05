Les lancements de fonds spéculatifs en 2023 sont à leur plus bas niveau mondial depuis 2017, a indiqué le fournisseur de données Preqin, dans un contexte de bouleversements bancaires et d'épisodes de volatilité des marchés.

Depuis le début de l'année, 180 fonds ont commencé ou prévoient de commencer à opérer, a déclaré Preqin à Reuters mardi.

Les gestionnaires de tendances, qui n'ont pas encore fait leurs preuves, ont eu du mal à trouver des capitaux étant donné les turbulences du marché qui ont forcé de nombreux fonds macroéconomiques et de suivi de tendances à réduire leurs positions en raison de mauvais paris dans leurs portefeuilles.

Les fonds spéculatifs de contrats à terme gérés qui utilisent des stratégies informatisées pour suivre les tendances du marché et les entreprises qui négocient sur la base de signaux macroéconomiques ont été lancés respectivement à trois et huit reprises cette année.

Les fonds de stratégie d'actions ont été lancés à 36 reprises, ce qui en fait la stratégie la plus populaire, selon les données de Preqin.

Par ailleurs, sept nouveaux fonds ont été lancés dans le domaine du crédit et six fonds ont été lancés jusqu'à présent en 2023 par des sociétés multistratégies qui négocient ensemble plusieurs types de stratégies, et un autre est attendu au troisième trimestre.

L'activité mondiale de fusions et acquisitions a atteint son niveau le plus bas depuis plus de dix ans au premier trimestre, et seuls six nouveaux fonds spéculatifs axés sur les événements ont été lancés cette année.

"La forte performance des actions publiques ce trimestre est encourageante pour une stratégie qui est fortement corrélée avec les marchés publics. Dans le même temps, les stratégies macro sont tombées en disgrâce aussi rapidement qu'elles étaient apparues", a déclaré Preqin dans son rapport Hedge Funds Q1 2023, qui a été publié au début du mois.