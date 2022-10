Les leaders de la "marée rose" d'Amérique latine félicitent le Brésilien Lula pour sa victoire électorale.

Sa victoire sur le président d'extrême droite Jair Bolsonaro fait que le Brésil rejoint la Colombie, le Mexique, l'Argentine, le Chili et le Pérou dans un bloc de gauche en pleine expansion.

"Longue vie à Lula", a tweeté le Colombien Gustavo Petro, qui a été élu en juin le premier président de gauche de son pays.

Lula a battu Bolsonaro de justesse, remportant 50,9 % des voix. L'investiture de l'homme de 77 ans est prévue pour le 1er janvier.

Il a promis de revenir à des politiques économiques dirigées par l'État, d'augmenter l'aide sociale et de protéger davantage la forêt amazonienne.

La marée rose a d'abord décrit une vague de gouvernements de gauche qui ont émergé au début des années 2000, en commençant par Hugo Chavez au Venezuela et Evo Morales en Bolivie, ainsi que Lula lui-même. Au cours de la décennie suivante, les pays ont basculé à droite.

Mais la marée rose est revenue lorsque l'inflation galopante et l'impact de la pandémie de COVID-19 ont conduit les électeurs frustrés d'Amérique latine à délaisser les partis traditionnels et à suivre les promesses de dépenses sociales plus importantes.

"Félicitations mon frère", a écrit le président bolivien Luis Arce. "Votre victoire renforce la démocratie et l'intégration en Amérique latine."

"La démocratie a gagné aujourd'hui au Brésil", a déclaré le président vénézuélien Nicolas Maduro, dont les liens avec Lula ont souvent été cités par Bolsonaro pour remettre en question l'engagement du Parti des travailleurs envers la démocratie.

"Vive le peuple qui se consacre à être libre, souverain et indépendant".