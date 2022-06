Les leaders du Congrès américain se réunissent mardi sur le projet de loi sur les puces à semi-conducteurs

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, tous deux démocrates, ont rencontré le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, pour tenter d'élaborer un compromis.

"Nous y travaillons actuellement", a déclaré M. Schumer en se rendant à la réunion. Une pénurie persistante de puces a perturbé les industries automobile et électronique, obligeant certaines entreprises à réduire leur production.

Les deux chambres ont adopté des projets de loi similaires, mais des différences essentielles doivent être résolues.

La législation du Sénat, adoptée en juin 2021, comprenait 52 milliards de dollars de subventions pour les puces et autorisait 200 milliards de dollars supplémentaires pour stimuler l'innovation scientifique et technologique des États-Unis afin de concurrencer la Chine.

La version de la Chambre, adoptée en février, compte près de 3 000 pages et comprend un certain nombre de propositions commerciales qui ne figurent pas dans le projet de loi du Sénat. Certaines dispositions de la Chambre sont susceptibles d'être supprimées faute d'approbation au Sénat, selon les responsables.

Les démocrates ont averti que les investissements majeurs dans la nouvelle production de puces américaines pourraient être mis en péril sans action du Congrès. Le sénateur démocrate Mark Warner a déclaré à Reuters la semaine dernière que "l'horloge tourne".

Gretchen Whitmer, gouverneur du Michigan, et Eric Holcomb, gouverneur de l'Indiana, ont déclaré dans un article d'opinion commun https://www.ibj.com/articles/eric-holcomb-gretchen-whitmer-congress-needs-to-pass-innovation-legislation-soon pour l'Indianapolis Business Journal que les gouverneurs des deux partis "sont majoritairement d'accord sur le fait qu'une action fédérale est essentielle non seulement pour répondre à la pénurie de semi-conducteurs à laquelle nous sommes tous confrontés, mais aussi pour réaligner les priorités nationales en matière de recherche et de développement économique et devancer nos adversaires".

Punchbowl News a rapporté plus tôt la réunion prévue du Congrès.