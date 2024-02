Des membres du Congrès américain des deux partis politiques ont exhorté l'Agence de protection de l'environnement (EPA) à ne pas proposer une règle qui obligerait les exploitations agricoles à rendre compte des émissions atmosphériques provenant des déchets animaux, selon une lettre consultée par Reuters.

L'EPA sollicite les commentaires du public pour savoir si elle devrait révoquer ou modifier une règle de l'administration de l'ancien président Donald Trump qui exempte le fumier animal d'une loi environnementale exigeant que l'industrie signale les rejets de produits chimiques à des fins d'information de la communauté. Les groupes de défense de l'environnement souhaitent que l'EPA abroge cette règle, estimant que la pollution due aux déjections animales rend les habitants des communautés rurales malades.

Le fumier animal peut générer des produits chimiques dangereux tels que l'ammoniac et le sulfure d'hydrogène, qui peuvent provoquer des irritations et des brûlures au niveau des yeux et des voies respiratoires.

Le rétablissement de l'obligation de déclaration créerait un arriéré administratif pour l'EPA et une charge réglementaire pour les agriculteurs, ont déclaré les représentants dans la lettre, qui a été dirigée par le républicain Nick Langworthy et le démocrate Jim Costa et signée par 44 autres personnes.

"Bien que nous comprenions la nécessité de réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre), exiger à l'avenir la déclaration des émissions atmosphériques des exploitations agricoles familiales constituerait une charge inutile et injustifiable pour les producteurs agricoles de notre pays", indique la lettre, envoyée à l'EPA mercredi.

La lettre est soutenue par les principaux groupes agricoles, notamment l'American Farm Bureau Federation, la National Cattlemen's Beef Association et le National Pork Producers Council, a déclaré un porte-parole de M. Langworthy.

En 2021, l'administration Biden a déclaré qu'elle réviserait ou annulerait la règle de 2019 dans le cadre d'un litige en cours intenté par des groupes de défense de l'environnement.

La sollicitation de commentaires de l'EPA indique que l'agence "tergiverse" sur cet engagement, a déclaré Tarah Heinzen, directrice juridique du groupe de défense de l'environnement Food & Water Watch.

"La pollution de l'air provenant des fermes industrielles rend les habitants de ces communautés rurales absolument malades, et ils n'ont absolument aucune information sur ce à quoi ils sont exposés", a déclaré Mme Heinzen.

L'EPA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.