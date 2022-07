Les législateurs américains demandent à l'administration Biden pourquoi certains géants chinois de l'énergie solaire n'ont pas été inclus dans la liste des travailleurs forcés.

L'élargissement de la liste des produits interdits pourrait menacer l'approvisionnement en panneaux solaires américains à un moment où l'industrie, qui dépend des importations, est déjà aux prises avec des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des contraintes de transmission et d'autres obstacles. Ces défis constituent un obstacle majeur à l'objectif du président Joe Biden de décarboniser le secteur électrique américain d'ici 2035.

La loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (UFLPA) est entrée en vigueur le mois dernier pour réduire les achats américains de produits provenant du Xinjiang, où les autorités chinoises auraient établi des camps de travail forcé pour l'ethnie ouïghoure et d'autres groupes musulmans.

Pékin nie les abus au Xinjiang, mais affirme avoir mis en place des "centres de formation professionnelle" afin de freiner ce qu'il appelle le terrorisme, le séparatisme et le radicalisme religieux dans la région.

La loi donne aux douanes et à la protection des frontières américaines (CBP) le pouvoir discrétionnaire de décider quelles entreprises doivent être interdites d'importation, et sa liste comprend actuellement plusieurs fabricants de polysilicium de qualité solaire, une matière première utilisée pour produire des panneaux solaires.

Dans une lettre adressée au secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et au commissaire du CBP Chris Magnus, six démocrates de la Chambre des représentants, dirigés par Tim Ryan de l'Ohio, ont demandé des informations sur la manière dont un groupe de travail fédéral a compilé sa liste.

Ils demandent en particulier pourquoi JinkoSolar Holding Co Ltd, Xinte Energy Co Ltd et Longi Solar ont été laissés de côté alors qu'ils figuraient tous trois dans un rapport publié en 2021 par le cabinet de conseil en risques géopolitiques Horizon Advisory, qui a relevé des signes de liens avec le travail forcé dans leurs chaînes d'approvisionnement.

"Nous reconnaissons l'importance croissante que prendra l'énergie solaire dans la réduction des futures émissions de gaz à effet de serre et l'atténuation des effets du changement climatique", indique la lettre. "Cependant, cette reconnaissance, ainsi que la relative sous-diversification de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie solaire, ne peut pas amener les États-Unis à faire des compromis sur des valeurs aussi fondamentales que notre engagement à faire respecter les droits de l'homme."

JinkoSolar a déclaré en 2021 qu'elle condamnait l'utilisation du travail forcé et s'engageait à faire des affaires de manière éthique et légale. Elle a signé un engagement, avec Longi Solar, visant à garantir que la chaîne d'approvisionnement solaire est exempte de travail forcé. Il n'est pas clair si Xinte Energy a commenté publiquement l'affaire.