Un groupe de membres démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé jeudi à l'administration du président Joe Biden de suspendre une partie de l'aide militaire à l'Égypte en raison de préoccupations liées aux droits de l'homme.

Ils se joignent à un groupe de législateurs qui demandent une telle action avant la date limite du 30 septembre. L'administration devrait annoncer sa décision avant cette date.

En vertu de la législation américaine, environ 300 millions de dollars sur les 1,3 milliard de dollars d'aide militaire étrangère à l'Égypte sont soumis chaque année à une certification en matière de droits de l'homme. L'année dernière, l'administration Biden a retenu 130 millions de dollars sur ce total en raison du bilan du Caire en matière de droits de l'homme.

"Des milliers d'Égyptiens, dont des journalistes, des militants pacifiques de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme et des personnalités politiques, sont toujours détenus pour des motifs politiques et font souvent l'objet d'abus, de mauvais traitements et de négligence médicale", indique la lettre, dirigée par le représentant Gregory Meeks, premier démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Le département d'État s'est refusé à tout commentaire sur cette lettre, comme c'est généralement le cas pour la correspondance du Congrès. L'ambassade d'Égypte à Washington n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Washington considère le Caire comme un partenaire stratégique et un allié important dans une région tumultueuse et a déclaré à plusieurs reprises qu'il s'engageait à soutenir ses besoins légitimes en matière de défense.

Un groupe de 11 sénateurs dirigé par le sénateur démocrate Chris Murphy, président de la sous-commission du Moyen-Orient de la commission sénatoriale des affaires étrangères, a récemment envoyé sa propre lettre exhortant l'administration à retenir les 300 millions de dollars.

Des groupes de défense des droits de l'homme ont également demandé que les fonds soient retenus.