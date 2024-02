Plus de 140 parlementaires américains ont demandé mardi à Delta Air Lines de rester neutre dans les efforts déployés par les employés pour organiser un syndicat au sein de la compagnie aérienne.

Plusieurs syndicats tentent d'organiser les techniciens de Delta, les hôtesses de l'air et les travailleurs de l'aire de trafic, du fret et de la tour de contrôle pour former leur syndicat. Dans une lettre adressée au PDG de Delta, Ed Bastian, les législateurs ont déclaré que la compagnie aérienne avait l'habitude de déployer des tactiques antisyndicales, notamment en menaçant les employés de mettre fin à leurs avantages, en distribuant de la documentation antisyndicale et en hébergeant un site web antisyndical.

Delta a répondu que la compagnie "croit fermement que chaque employé a le droit de choisir ou de rejeter la représentation syndicale sans interférence, et nous avons mis en place des politiques qui permettent aux employés d'en savoir plus sur cette décision importante". (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Chizu Nomiyama)