Les législateurs américains font pression sur les grandes banques à propos des liens avec la Chine et Taïwan.

Lors d'une audition devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, le député républicain Blaine Luetkemeyer a pressé les directeurs de banque sur la façon dont ils réagiraient dans l'éventualité hypothétique d'une invasion chinoise de Taïwan.

Les législateurs ont également demandé aux PDG de condamner les "violations des droits de l'homme" de la Chine, s'écartant ainsi des audiences précédentes qui avaient tendance à se concentrer sur des questions nationales comme le logement et la protection des consommateurs.

"Nous suivrons les directives du gouvernement, qui consiste depuis des décennies à travailler avec la Chine", a déclaré Brian Moynihan, directeur général de Bank of America. "S'ils changent cette position, nous le ferons immédiatement, comme nous l'avons fait pour la Russie."

Le PDG de JPMorgan & Chase, Jamie Dimon, et la PDG de Citigroup, Jane Fraser, ont tous deux abondé dans le même sens, affirmant que leurs banques suivraient les conseils du gouvernement si la Chine devait envahir Taïwan.

Cette surveillance accrue souligne les défis auxquels les plus grands créanciers du pays sont de plus en plus confrontés lorsqu'ils tentent d'équilibrer les intérêts commerciaux avec la pression des décideurs, des activistes et des investisseurs pour prendre position sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Les géants de Wall Bourse, dont JPMorgan, Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley, ont cherché ces dernières années à développer leurs activités en Chine, deuxième économie mondiale. Les autorités de ce pays ont accordé aux banques américaines davantage de droits de propriété sur leurs activités de valeurs mobilières, malgré la montée des tensions géopolitiques et la concurrence économique entre les deux nations.

JPMorgan, qui est présente en Chine depuis 1921, sert des sociétés, des institutions financières et des agences gouvernementales chinoises et internationales. L'année dernière, elle est devenue la première société étrangère à posséder entièrement une entreprise de valeurs mobilières en Chine.

Citigroup, qui a été la première banque américaine à s'installer en Chine en 1902, a demandé l'année dernière une licence pour les titres de la Chine continentale dans le cadre de ses efforts pour accroître ses activités sur le marché.

La Chine a effectué des exercices militaires près de Taïwan au cours des dernières semaines. Après la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taipei, la Chine a tiré des missiles dans les eaux proches de l'île, bien que ses activités aient été réduites depuis.

La Chine revendique Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire. Le gouvernement de Taiwan rejette les revendications de souveraineté de la Chine.

Le membre du Congrès Luetkemeyer a demandé à M. Fraser ce que Citigroup ferait si une guerre au sujet de Taïwan éclatait.

"C'est une question hypothétique", a répondu Fraser. "Il est très probable que nous aurons une présence réduite". Citigroup a une portée mondiale qui s'étend sur plus de 160 pays.

Lorsqu'on lui a demandé plus tard par le républicain Lance Gooden si elle condamnerait "les violations continues des droits de l'homme en Chine", Mme Fraser a hésité. "Condamner est un mot fort", a-t-elle dit. "Nous sommes certainement très affligés de le voir".

M. Dimon, de JPMorgan, a également prévenu que les États-Unis devaient concurrencer les banques chinoises, qui ont pris de l'ampleur ces dernières années pour devenir les plus grandes du monde.

"Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que nous rivalisons avec les meilleures banques chinoises du monde. Il est très important pour l'avenir de l'Amérique que celle-ci maintienne sa suprématie financière, comme tout le reste."