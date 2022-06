Les législateurs américains publient un projet de loi bipartisan sur les armes à feu alors que le Sénat s'achemine vers un vote

Les législateurs ont déclaré qu'ils étaient susceptibles de procéder à leur premier vote de procédure sur le paquet mardi soir, après avoir comblé les différences sur des questions concernant l'avortement, les lois sur le drapeau rouge et la violence domestique.

"Je crois que cette semaine, nous allons adopter une loi qui deviendra le texte de loi le plus important contre la violence armée que le Congrès aura adopté en 30 ans. Il s'agit d'une percée. Et plus important encore, c'est une percée bipartisane", a déclaré le sénateur Chris Murphy, chef de file des démocrates dans les pourparlers, sur le parquet du Sénat.

Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a promis d'aller de l'avant dès que possible, avec une motion attendue pour un projet de loi de la Chambre des représentants qui servirait de véhicule législatif au Sénat.

"Cette législation bipartisane sur la sécurité des armes à feu est un progrès et permettra de sauver des vies. Bien que ce ne soit pas tout ce que nous voulons, cette législation est nécessaire de toute urgence", a déclaré Schumer dans un communiqué.

L'homologue républicain de Schumer, le chef de la minorité Mitch McConnell, a décrit la législation comme "un paquet de bon sens" dans une déclaration promettant son propre soutien.

Le Sénat, qui compte 100 sièges, étant divisé en parts égales, la législation aura besoin du soutien d'au moins 10 républicains pour être adoptée.