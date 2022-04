Les législateurs américains reprochent aux grands groupes pétroliers les prix élevés de l'essence.

Les législateurs de la sous-commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis, chargée de la surveillance et des enquêtes, ont organisé cette audience pour demander aux entreprises pourquoi les prix de l'essence restent élevés alors que les prix du pétrole brut, la matière première des carburants, ont baissé.

Les prix de l'essence aux États-Unis ont grimpé en flèche depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février et après que les pays occidentaux aient imposé des sanctions sur les exportations énergétiques de Moscou. Les prix à la pompe ont atteint un record, avant ajustement pour l'inflation, de 4,33 $ le gallon le 11 mars, et depuis lors, ils ont baissé d'environ 4 % pour atteindre 4,16 $ le gallon mercredi, selon le groupe d'automobilistes AAA.

Dans le même laps de temps, les contrats à terme sur l'essence aux États-Unis ont chuté de plus de 7 % pour atteindre 3,07 $ le gallon, alors que les prix internationaux du brut ont chuté plus fortement, d'environ 8 %, pour atteindre environ 103,70 $ le baril.

"L'une des choses qui m'a déroutée ... et qui rend les gens furieux, c'est pourquoi les prix de l'essence sont encore élevés", a déclaré la représentante américaine Diana DeGette, démocrate et présidente de la sous-commission. "Ces prix limitent le budget et la patience de nos électeurs". (Graphique : L'écart entre les coûts de l'essence au détail et en gros -

Les dirigeants d'Exxon Mobil Corp, Chevron Corp, BP America, Shell USA, Devon Energy Corp et Pioneer Natural Resources Co ont témoigné virtuellement, malgré les invitations de Mme DeGette à le faire en personne.

Le directeur général de Chevron, Mike Wirth, a déclaré que les prix du carburant sont fixés par la dynamique du marché sur laquelle les entreprises ont peu de contrôle.

"Les variations du prix du pétrole brut ne se traduisent pas toujours par des changements immédiats à la pompe", a déclaré M. Wirth, ajoutant qu'"il faut souvent plus de temps pour que la concurrence entre les stations de détail fasse redescendre les prix à la pompe."

Le président américain Joe Biden s'est efforcé de lutter contre la hausse des prix à la consommation à la pompe et dans les épiceries, une vulnérabilité pour ses collègues démocrates qui cherchent à maintenir des majorités très étroites dans les deux chambres du Congrès lors des élections du 8 novembre.

Les sanctions de l'administration Biden à l'encontre de Moscou comprennent une interdiction américaine des importations d'énergie russe et le président a déclaré que la hausse des prix du carburant résulte en partie de l'invasion de la Russie.

La semaine dernière, M. Biden a exhorté les compagnies pétrolières à augmenter leur production et à servir les familles américaines plutôt que les investisseurs, alors qu'il annonçait une libération record de pétrole brut des réserves stratégiques.

Les républicains, dont le représentant américain Morgan Griffith, ont imputé la responsabilité des prix élevés à la pompe aux politiques de M. Biden, notamment la décision de révoquer un permis clé pour l'oléoduc Keystone XL qui aurait importé du brut du Canada.

"Il est impossible de générer de la confiance ou d'investir dans la production aujourd'hui alors que la production future est clairement bloquée par cette administration", a déclaré M. Griffith. Les démocrates ont déclaré que les compagnies pétrolières sont assises sur des milliers de baux pour forer sur les terres publiques.

Mme DeGette a remis en question les milliards de dollars de bénéfices réalisés par les compagnies, et a cité les 30 milliards de dollars de subventions des contribuables qu'elles reçoivent comme raison pour laquelle elles devraient contribuer à faire baisser les prix de l'essence.

Wirth a réaffirmé les plans de Chevron visant à augmenter les dépenses d'investissement de 50 % cette année, dont environ la moitié sera consacrée à l'augmentation de la production de pétrole et de gaz et l'autre moitié aux carburants renouvelables et aux énergies à faible teneur en carbone.

Gretchen Watkins, présidente de Shell USA, a déclaré que sa société ne contrôle ni ne possède les 13 000 stations-service qui portent sa marque. "Chacune de ces entreprises indépendantes est responsable de la fixation du prix de détail local de l'essence".

Exxon, la première compagnie pétrolière américaine, a déclaré lundi que les résultats du premier trimestre pourraient dépasser un record trimestriel de sept ans. Les bénéfices d'autres compagnies pétrolières pourraient également augmenter après que l'invasion de la Russie ait fait grimper les prix de l'énergie.

"Aucune entreprise ne fixe à elle seule le prix du pétrole ou de l'essence", a déclaré Darren Woods, président et PDG d'Exxon. "Le marché établit le prix en fonction de l'offre disponible, et de la demande pour cette offre."

Le PDG de Pioneer, Scott Sheffield, a déclaré qu'il faudrait du temps pour relancer la production de l'entreprise dans le bassin permien, citant les pénuries de travailleurs et de chaînes d'approvisionnement, ainsi que la mise hors service de nombreuses plates-formes et flottes de fracturation hydraulique lorsque les prix étaient bas en 2020.