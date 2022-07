Les législateurs britanniques approuvent une taxe exceptionnelle sur les producteurs de pétrole et de gaz.

La taxe sur les profits énergétiques visera les profits réalisés grâce à une flambée des prix du pétrole et du gaz, car la demande d'énergie augmente après la fin des fermetures pour cause de pandémie et le début du conflit Russie-Ukraine.

Le projet de loi fiscale doit encore passer par la chambre législative supérieure connue sous le nom de Chambre des Lords pour devenir une loi. Les Lords peuvent chercher à amender un projet de loi, mais tentent très rarement de bloquer purement et simplement la législation.

La taxe a été annoncée pour la première fois par le gouvernement conservateur le 26 mai et a été accueillie par des critiques de la part des compagnies pétrolières et gazières selon lesquelles elle réduirait les investissements et la production nationale.

Le gouvernement affirme qu'une incitation à l'investissement, qui signifie que les entreprises pourraient recevoir un allègement fiscal de 91 pence pour chaque livre (1,19 $) dépensée pour une nouvelle extraction de pétrole et de gaz, soutiendrait la sécurité énergétique.

En réponse à une consultation, le gouvernement a modifié le projet de loi pour inclure une date de fin ferme en 2025 et pour permettre aux entreprises de déduire de la taxe le coût du déclassement des anciens champs et de l'investissement dans l'électrification des champs en production.

Les activistes du climat et les politiciens de l'opposition ont critiqué le mécanisme d'incitation du projet de loi car il ne propose pas d'avantages fiscaux pour les projets d'énergie renouvelable.

Mike Tholen, directeur de la durabilité à l'association de l'industrie pétrolière et gazière Offshore Energy UK, a déclaré que l'industrie est toujours préoccupée par l'impact de la taxe sur l'approvisionnement en énergie, mais reconnaît que le gouvernement a écouté les préoccupations.

"Nous leur demandons maintenant de continuer à s'engager activement avec le secteur au fur et à mesure du déroulement de la taxe, et de prendre en compte nos autres recommandations", a déclaré Tholen dans une déclaration envoyée par e-mail.

(1 $ = 0,8400 livre)

Les plus grands producteurs de pétrole et de gaz de Grande-Bretagne :

Revenus du gouvernement britannique

ue from oil and gas sector Revenus du gouvernement britannique provenant du secteur pétrolier et gazier :