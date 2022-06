Les législateurs britanniques en colère déclenchent un vote de confiance envers Boris Johnson

Johnson, qui a remporté une large victoire électorale en 2019, a été soumis à une pression croissante après que lui et son personnel aient organisé des fêtes alcoolisées dans son bureau et sa résidence de Downing Bourse, alors que la Grande-Bretagne était soumise à un verrouillage strict en raison du COVID-19.

Il a été accueilli par un chœur de huées et de huées - et quelques acclamations en sourdine - lors des événements organisés pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth ces derniers jours.

Lundi, Johnson, qui semblait autrefois inattaquable, a également été fustigé par son allié Jesse Norman, un ancien ministre junior qui a déclaré que le maintien au pouvoir du premier ministre de 57 ans insultait à la fois l'électorat et le parti.

"Vous avez présidé à une culture de violation désinvolte de la loi au 10 Downing Bourse en ce qui concerne le COVID", a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement avait "une large majorité, mais aucun plan à long terme".

Par la suite, le premier ministre a riposté en rencontrant les législateurs de son parti quelques heures seulement avant le début du vote, promettant de soutenir l'économie et de revenir aux politiques conservatrices traditionnelles telles que la réduction des impôts.

Une source conservatrice a déclaré que M. Johnson présenterait un plan de croissance la semaine prochaine, citant le premier ministre qui aurait dit aux législateurs qu'il pouvait traverser "des périodes cahoteuses" et "je peux rétablir la confiance".

La source a ajouté : "Y a-t-il quelqu'un ici qui ne s'est pas fait pisser dans sa vie ? Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas prendre un verre de vin pour décompresser ?"

Plusieurs législateurs quittant la réunion des conservateurs d'arrière-ban ont déclaré qu'ils croyaient que Johnson remporterait le vote de confiance, apporté à un moment où la Grande-Bretagne est confrontée à la hausse des prix, au risque de récession et au chaos des voyages à Londres provoqué par la grève.

Tout le monde n'était pas convaincu.

Jeremy Hunt, ancien ministre de la santé qui s'est présenté contre Johnson pour la direction du parti en 2019, a déclaré que le parti savait qu'il laissait tomber le pays. "La décision d'aujourd'hui est de changer ou de perdre", a-t-il déclaré. "Je vais voter pour le changement".

Le chef de la lutte contre la corruption de Johnson, John Penrose, a démissionné. "Je pense que c'est terminé. On dirait maintenant que c'est une question de quand et non de si", a-t-il déclaré à Sky News.

TRACER UNE LIGNE ?

Une majorité des 359 législateurs conservateurs - au moins 180 - devrait voter contre Johnson pour qu'il soit destitué, un niveau que certains conservateurs disent qu'il pourrait être difficile à atteindre, étant donné l'absence d'un successeur évident.

À 18 heures, heure locale (1700 GMT), au moins 145 législateurs conservateurs avaient publiquement indiqué leur soutien à Johnson.

S'il perd le vote, un concours de leadership suivra pour décider de son remplacement, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines.

Graham Brady, président du Comité 1922 des députés conservateurs qui supervise toute course à la direction, a déclaré que le vote aurait lieu entre 18 heures et 20 heures et que le résultat serait annoncé plus tard dans la journée de lundi.

Dans ce qui pourrait inquiéter l'équipe de Johnson, il a déclaré qu'il n'était pas au courant d'une "campagne orchestrée" pour évincer le premier ministre, ce qui suggère une rébellion plus spontanée que celles qui ont fait tomber des leaders dans le passé.

Un porte-parole du bureau de Johnson à Downing Bourse a déclaré que le vote "permettrait au gouvernement de tracer une ligne et de passer à autre chose" et que le premier ministre se réjouissait de l'occasion qui lui était donnée de présenter ses arguments aux législateurs.

Johnson, ancien maire de Londres, a accédé au pouvoir à Westminster en tant que visage de la campagne du Brexit lors du référendum de 2016, et a remporté l'élection de 2019 avec le slogan "get Brexit done".

Jacob Rees-Mogg, ministre des opportunités du Brexit, a déclaré à Sky News que l'achèvement du départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait "significativement en danger sans son dynamisme et son énergie".

Johnson a affronté Bruxelles au sujet de l'Irlande du Nord, soulevant la perspective de nouvelles barrières pour le commerce britannique et alarmant les dirigeants en Irlande, en Europe et aux États-Unis quant aux risques pour l'accord de paix de 1998 dans la province.

UNE ISSUE INCERTAINE

Les ministres ont également pris la peine de souligner ce qu'ils décrivent comme les points forts de l'administration de Johnson - affirmant que le déploiement rapide des vaccins COVID-19 et la réponse de la Grande-Bretagne à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont prouvé que le Premier ministre pouvait prendre les "grandes décisions".

"Je le soutiens aujourd'hui et je continuerai à le soutenir", a déclaré le ministre des finances Rishi Sunak sur Twitter dans une expression de soutien chorégraphiée.

Johnson, ou son éventuel successeur, est confronté à une série de problèmes. Les ménages britanniques sont confrontés à la plus grande pression sur le coût de la vie depuis le début des enregistrements dans les années 1950, avec des prix de l'alimentation et du carburant qui grimpent en flèche alors que les salaires sont à la traîne.

Le bookmaker Ladbrokes a placé Hunt, ancien ministre de la santé et des affaires étrangères, comme son favori pour remplacer Johnson, suivi de la ministre des affaires étrangères Liz Truss.

Pour de nombreux Britanniques, les révélations sur ce qui se passait à Downing Bourse, y compris les bagarres et les vomissements provoqués par l'alcool, alors que de nombreuses personnes étaient empêchées de dire au revoir à leurs proches lors de funérailles, ont été difficiles à digérer.

Un rassemblement qui s'est prolongé jusqu'au petit matin a eu lieu la veille des funérailles du prince Philip, le mari de la reine, en avril 2021.

Mel Chetwood, un archiviste de 61 ans, a déclaré que la vue de Johnson se faisant huer par un public de supporters royaux a été déterminante.

"Pour moi, cela a été un tournant."