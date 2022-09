Le roi Charles s'est engagé à suivre l'exemple de sa défunte mère lorsqu'il a été officiellement proclamé nouveau monarque de Grande-Bretagne lors d'une cérémonie historique marquée par un apparat et une tradition séculaire.

Le décès de la reine Elizabeth, 96 ans, jeudi 8 septembre, après 70 ans sur le trône, a déclenché des plans établis de longue date et hautement chorégraphiés pour des jours de deuil national et des funérailles d'État qui auront lieu dans un peu plus d'une semaine.