Les législateurs britanniques renforcent l'examen des règles financières post-Brexit

La Grande-Bretagne a hérité des règles financières de l'Union européenne lorsqu'elle a quitté le bloc, et transfère maintenant leurs éléments techniques dans des manuels rédigés par la Prudential Regulation Authority de la Banque d'Angleterre, et la Financial Conduct Authority.

L'objectif est d'aider les régulateurs, qui modifieront les règles sur les aspects techniques sans changer la loi sous-jacente, à être plus agiles pour répondre à l'évolution du marché.

Les pouvoirs supplémentaires accordés aux régulateurs doivent faire l'objet de contrôles plus stricts, a déclaré la commission parlementaire Treasury Select Committee (TSC) dans un rapport, qui a ajouté que la tâche d'examiner le processus serait confiée à une sous-commission parlementaire.

"Notre approche sera ciblée et flexible, avec la nouvelle sous-commission consacrée au contrôle des réglementations financières et étayée par une nouvelle unité d'experts et de spécialistes dotée de ressources suffisantes", a déclaré Mel Stride, qui préside le TSC et la nouvelle sous-commission.

Le TSC tient des audiences sur les nominations de haut niveau chez les régulateurs, mais il n'a pas de droit de veto.

Le sous-comité pourra "envoyer des personnes, des documents et des dossiers", et faire des recommandations sur les propositions, ce qui serait difficile à ignorer pour les régulateurs.

Intervenir au stade de la consultation publique propose "des possibilités d'influence par le biais d'amendements (ou même de pressions pour abandonner la proposition)", indique le rapport.

Le travail va commencer immédiatement avec les plans de la BoE visant à simplifier les règles pour les petites banques.

Une nouvelle unité conseillera le sous-comité et disposera de spécialistes financiers, de membres du personnel du Comité du Trésor et d'un conseiller juridique de l'Office of Speaker's Counsel. Il s'agira d'un point de contact unique pour les parties prenantes - ce qui en fera une cible probable pour le lobbying de l'industrie.