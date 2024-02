Les législateurs californiens et les syndicats se sont mobilisés lundi pour réclamer des lois interdisant les camions autonomes sans conducteur humain, dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de sécurité après des accidents impliquant des taxis autonomes de General Motors et d'Alphabet.

Un robotaxi de Waymo d'Alphabet a été incendié par des personnes célébrant le Nouvel An chinois samedi, marquant l'attaque la plus destructrice à ce jour contre des véhicules sans conducteur aux États-Unis. Cela intervient après qu'un véhicule de Waymo a heurté un cycliste à une intersection de la ville la semaine dernière et un accident majeur en octobre où un robotaxi Cruise de GM a heurté et traîné un piéton sur une distance de 20 pieds (6 mètres).

L'acte de vandalisme reflète un environnement chaotique pour les robotaxis à San Francisco, où l'ire du public a augmenté après les accidents de traînée et de cycliste. Les législateurs de l'État font pression en faveur d'un contrôle plus strict par le biais de deux projets de loi.

"Ces accidents ont mis un point d'exclamation sur la nécessité de légiférer", a déclaré le sénateur Dave Cortese, auteur d'un projet de loi qui donnerait également aux villes le contrôle des permis pour les véhicules électriques et de l'application des lois relatives aux véhicules électriques. À l'heure actuelle, seuls les régulateurs de l'État contrôlent l'octroi des permis.

L'autre projet de loi exige qu'un conducteur humain formé soit présent au volant des véhicules auto-conduits pesant plus de 10 001 livres, une classification qui inclut les camions commerciaux.

"C'est une mesure de bon sens qui maintient les humains à bord d'un camion jusqu'à ce que nous ayons un plan pour nos travailleurs et que nous soyons sûrs que les frères de la technologie ne nous imposent pas une technologie dangereuse", a déclaré Cecilia Aguiar-Curry, membre de l'Assemblée de l'État, lors de la manifestation de lundi.

Une version antérieure du même projet de loi sur les camions a été adoptée par les législateurs de l'État l'année dernière, mais le gouverneur Gavin Newsom y a opposé son veto, estimant que le cadre réglementaire actuel était suffisant pour garantir la sécurité. Le projet de loi a été réintroduit à l'assemblée de l'État jeudi, à la lumière de l'accident de Cruise.

Les Teamsters, l'un des plus grands syndicats américains, s'opposent depuis longtemps au déploiement des véhicules électriques en invoquant les risques pour la sécurité et les pertes d'emplois, et ils soutiennent les deux projets de loi.

Les incidents de Cruise et de Waymo "illustrent le fait que cette technologie n'est pas prête pour le prime time et que nous ne pouvons pas faire confiance à ces grandes entreprises technologiques pour s'autoréguler", a déclaré Peter Finn, vice-président du syndicat.

Les entreprises technologiques contribuent largement à l'économie de la Californie, et le renforcement des réglementations sur les véhicules autonomes est perçu par certains comme compliqué.

Waymo n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les appels à plus de réglementation et les préoccupations croissantes en matière de sécurité. Cruise a déclaré que sa gestion de l'accident d'octobre était une erreur et a proposé de régler une enquête menée par un régulateur d'État.

De nombreux États, dont le Texas et l'Arkansas, autorisent l'essai et l'exploitation de camions autonomes. La Californie interdit déjà les camions autonomes lourds, mais est en train d'élaborer des réglementations qui les autoriseraient. Le nouveau projet de loi sur les camions retarderait ce processus.

Le gouverneur Newsom "évaluera le projet de loi en fonction de ses mérites s'il arrive sur son bureau", a déclaré un porte-parole à Reuters, refusant de faire d'autres commentaires sur la législation en cours.

Les camions autonomes, qui circulent principalement sur des itinéraires fixes et des autoroutes, ont évité les accidents très médiatisés.

Alors que Cruise fait face à de multiples enquêtes, dont une du ministère de la Justice, les incidents de Waymo font l'objet d'une enquête de la police de la ville.