L'interdiction des soins de santé pour les enfants transgenres devrait entrer en vigueur en Louisiane le 1er janvier, l'assemblée législative de l'État ayant passé outre le veto du gouverneur John Bel Edwards, selon des responsables de l'État.

L'assemblée législative, qui a agi mardi en fin de journée, devient le dernier État dirigé par des républicains à interdire les soins de santé destinés aux personnes transgenres.

Le projet de loi 648 de la Louisiane, intitulé "Stop Harming Our Kids Act", interdit les traitements hormonaux et les médicaments bloquant la puberté, les chirurgies d'affirmation du genre et autres soins connexes pour toute personne âgée de moins de 18 ans.

Vingt autres États ont adopté des mesures similaires, la plupart cette année.

La Chambre des représentants a voté par 75 voix contre 23 en faveur de l'annulation du veto du gouverneur démocrate, tandis que le Sénat a voté par 28 voix contre 11 en faveur de l'annulation.

"Aujourd'hui, on a passé outre pour la deuxième fois à mon veto sur un projet de loi qui nuit inutilement à une très petite population d'enfants vulnérables, à leurs familles et à leurs professionnels de la santé", a déclaré M. Edwards dans un communiqué.

Lors de la précédente annulation, qui concernait un redécoupage de la carte du Congrès de l'État, un tribunal lui a donné raison par la suite, a déclaré M. Edwards, gouverneur depuis 2016.

M. Edwards a déclaré qu'il s'attendait à ce que le tribunal rejette également ce "projet de loi inconstitutionnel".

Gabe Firment, le représentant républicain auteur du projet de loi, a déclaré que la Louisiane ne faisait que suivre l'exemple de "tous les États du Sud" qui avaient adopté des lois similaires.

"Nous ne pouvons pas permettre à la Louisiane de devenir un État sanctuaire pour la stérilisation d'enfants innocents", a-t-il déclaré dans un communiqué avant le vote de dérogation.

Des juges de l'Alabama, de l'Arkansas, de la Floride, de l'Indiana, du Kentucky et du Tennessee ont tous estimé que ces interdictions portaient atteinte au droit à l'égalité de protection prévu par le 14e amendement de la Constitution des États-Unis.

Les juges ont déclaré que les lois interdisant ces soins violaient le droit des parents à prendre des décisions en matière de soins de santé au nom de leurs enfants.

Les procès intentés contre ces lois dans le Montana et en Géorgie n'ont pas encore été tranchés, tandis qu'un troisième procès dans l'Oklahoma a été mis de côté jusqu'à ce que l'affaire soit entendue par un tribunal.

Un autre projet de loi qui aurait interdit toute discussion sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles publiques, et un autre qui visait à empêcher les élèves d'utiliser des noms et des pronoms préférés étaient également soumis au vote de la Chambre de Louisiane en vue d'une dérogation. Aucun de ces projets n'a obtenu suffisamment de voix pour être adopté par la Chambre.