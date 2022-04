Les législateurs de l'Oklahoma adoptent une loi interdisant presque tous les avortements

L'Oklahoma deviendrait l'État américain le plus restrictif en matière d'avortements en vertu du projet de loi adopté par le Sénat de l'État visant à les interdire sauf en cas d'urgence médicale, de viol ou d'inceste. Auparavant, la Chambre des représentants de l'État avait approuvé un projet de loi distinct visant à interdire les avortements après six semaines de grossesse. Le Sénat avait également approuvé cette mesure auparavant.

"L'objectif de ce projet de loi est de protéger les enfants à naître, et nous disons donc à tout le monde que l'avortement est interdit sauf dans des circonstances limitées", a déclaré la sénatrice Julie Daniels, une républicaine, à propos de l'interdiction quasi-totale.

Le gouverneur Kevin Stitt, également républicain, a déclaré qu'il signerait toute loi anti-avortement qui arriverait sur son bureau.

Si l'interdiction quasi-totale était adoptée, elle serait la seule de ce type à entrer en vigueur aux États-Unis depuis l'arrêt Roe v. Wade de 1973 de la Cour suprême qui a établi le droit à l'avortement dans tout le pays, selon l'Institut Guttmacher, un groupe de recherche défendant le droit à l'avortement.

Les États dirigés par les républicains ont adopté des interdictions de l'avortement de plus en plus strictes, dans l'espoir qu'une décision prochaine de la Cour suprême modifiera ou annulera Roe v. Wade.

La Cour suprême doit se prononcer d'ici la fin juin sur un cas impliquant une loi sur l'avortement du Mississippi soutenue par les républicains. Au cours des arguments oraux, les juges conservateurs ont signalé leur volonté de réduire considérablement le droit à l'avortement.

Les quatre cliniques d'avortement de l'Oklahoma s'étaient préparées à l'action législative de jeudi, qui pourrait signifier qu'elles devront bientôt cesser complètement leurs services d'avortement.

Jeudi, Planned Parenthood et d'autres groupes de défense du droit à l'avortement ont intenté deux procès devant les tribunaux de l'Oklahoma, cherchant à bloquer l'application de la nouvelle interdiction de six semaines ainsi qu'une interdiction quasi-totale adoptée plus tôt ce mois-ci et qui menace de prison les prestataires.

Le Dr Shelly Tien a déclaré qu'elle savait que les avortements chirurgicaux et médicamenteux qu'elle a pratiqués à la clinique Trust Women d'Oklahoma City en début de semaine pourraient être ses derniers dans l'État. Tien voyage tous les mois depuis la Floride pour travailler à la clinique.

"Cela me rend très triste de savoir que je ne pourrai pas y retourner et fournir des soins à ces patientes", a-t-elle déclaré.

Plus de la moitié de ses patients cette semaine étaient originaires du Texas, dit-elle. L'Oklahoma était devenu une destination pour les femmes du Texas cherchant à mettre fin à leur grossesse après l'entrée en vigueur, l'automne dernier, de l'interdiction de six semaines dans leur État d'origine.

Ces dernières semaines, Trust Women a programmé davantage de patientes pour des avortements dans sa clinique sœur de Wichita, Kansas, à environ deux heures de route, a déclaré le porte-parole Zack Gingrich-Gaylord.

La clinique de Wichita a engagé une demi-douzaine de nouveaux médecins avorteurs, embauche du personnel de soutien et ajoute également des jours où les avortements sont pratiqués pour se préparer à une augmentation du nombre de patients en provenance de l'Oklahoma, a-t-il déclaré. L'avortement est légal au Kansas jusqu'à 20 semaines de grossesse.

Gingrich-Gaylord a déclaré que la clinique d'Oklahoma City a prévu quelques rendez-vous pour des avortements médicamenteux la semaine prochaine, mais ceux-ci dépendent de la date à laquelle le gouverneur signera l'interdiction.

La Chambre doit d'abord approuver les amendements à l'interdiction quasi-totale avant qu'elle ne soit transmise au gouverneur.