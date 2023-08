Des parlementaires américains des deux partis politiques ont exhorté le président Joe Biden et les membres de son administration à remédier à un retard de plusieurs mois dans le transfert d'une cargaison de pétrole d'un pétrolier iranien saisi au large du Texas.

Le Suez Rajan est bloqué depuis le 30 mai près de Galveston, à environ 80 km de Houston, les compagnies maritimes craignant que tout navire le déchargeant n'incite d'autres acheteurs de pétrole à se détourner de leurs navires lors de futurs voyages. Les États-Unis ont saisi le pétrolier dans le cadre d'une opération d'application des sanctions.

Le retard dans le déchargement de la cargaison s'explique aussi en partie par la crainte de répercussions de la part de l'Iran. Un haut commandant de la marine des Gardiens de la révolution iranienne a déclaré le mois dernier que l'Iran prendrait des mesures de rétorsion contre toute compagnie pétrolière qui déchargerait du pétrole iranien d'un pétrolier saisi.

Les sénateurs républicains Joni Ernst et démocrate Richard Blumenthal, ainsi que d'autres membres du Sénat et de la Chambre des représentants, ont indiqué dans la lettre adressée à M. Biden et à de hauts responsables de l'administration que l'application des sanctions pétrolières n'aurait plus de raison d'être si les citoyens américains et les entreprises concernées vivaient constamment dans la crainte des représailles iraniennes.

"Il est impératif que l'administration fasse clairement savoir que l'Iran et les organisations terroristes étrangères désignées ne peuvent pas empêcher notre gouvernement de mener des opérations légitimes d'application de la loi", ont déclaré les législateurs dans la lettre envoyée mardi en fin de journée et consultée par Reuters.

Ils ont demandé à l'administration de les informer de l'état d'avancement du transfert du pétrole saisi du Suez Rajan à la garde des États-Unis.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La saga du pétrolier se déroule alors que Washington et Téhéran cherchent à conclure un accord pour libérer cinq citoyens américains détenus en échange du déblocage de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud. Un tel accord éliminerait un irritant majeur entre Washington et Téhéran, qui sont en désaccord sur des questions allant du programme nucléaire iranien au soutien de Téhéran aux milices chiites de la région.

Les législateurs ont estimé la valeur du pétrole contenu dans le pétrolier de 800 000 barils à 56 millions de dollars. Les saisies américaines de pétrole iranien alimentent le Fonds américain d'aide aux victimes du terrorisme d'État, qui indemnise les victimes d'attentats. Un responsable du Fonds a estimé que les actifs étaient insuffisants pour effectuer une série de paiements l'année prochaine aux quelque 16 000 Américains.