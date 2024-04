Un membre républicain et un membre démocrate du Congrès demandent à l'administration Biden d'ajouter sept entreprises chinoises de biotechnologie à une liste créée par le ministère de la défense pour mettre en évidence les entreprises qui, selon lui, collaboreraient avec l'armée de Pékin.

Dans une lettre datée du 29 mars et consultée par Reuters, le républicain Michael Gallagher et le démocrate Raja Krishnamoorthi ont demandé au secrétaire à la défense Lloyd Austin de prendre des mesures, car Pékin pourrait exploiter la puissance de la biotechnologie pour renforcer son armée.

"Une action urgente est nécessaire", ont déclaré les législateurs, qui sont respectivement président et membre de la commission spéciale sur le Parti communiste chinois, citant le risque que la Chine puisse "créer des agents pathogènes synthétiques" pour obtenir un avantage militaire.

L'ambassade de Chine à Washington et le ministère de la défense n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Cette lettre est le dernier signe en date de l'inquiétude croissante que suscite à Washington le secteur chinois de la biotechnologie. Le Congrès américain envisage de légiférer pour interdire aux agences fédérales de passer des contrats avec le groupe chinois BGI et WuXi AppTec, entre autres, dans le cadre d'un effort visant à empêcher la Chine d'accéder aux données génétiques et aux informations personnelles sur la santé des Américains.

Fin février, des responsables des services de renseignement américains ont déclaré aux sénateurs travaillant sur le projet de loi que l'entreprise pharmaceutique chinoise WuXi AppTec (603259.SS) avait transféré la propriété intellectuelle américaine à Pékin sans son consentement, a rapporté Reuters.

L'inscription sur la liste des entreprises soutenues par l'armée chinoise du Pentagone n'entraîne pas d'interdiction immédiate. Toutefois, elle peut porter un coup à la réputation des entreprises et représenter un avertissement pour les sociétés américaines qui envisagent de faire des affaires avec elles. Elle pourrait également faire pression sur le département du Trésor pour qu'il les sanctionne.

Dans leur lettre, MM. Gallagher et Krishnamoorthi demandent l'ajout d'Innomics et de STOmics, qu'ils accusent d'être des filiales du groupe BGI, qui a été ajouté à la liste en 2022.

Reuters a rapporté en 2021 que BGI a vendu dans le monde entier des tests prénataux développés en collaboration avec l'armée chinoise et les a utilisés pour collecter des données génétiques sur des millions de femmes afin de mener des recherches approfondies sur les caractéristiques des populations.

BGI a déclaré qu'elle n'était pas contrôlée par le gouvernement ou l'armée chinoise et qu'elle respectait les droits de l'homme.

La lettre cite également Origincell, qui exploiterait un réservoir de cellules de bio-stockage et aurait des liens avec l'armée chinoise, et Vazyme Biotech, qui fabriquerait des composés bioactifs et dont les investisseurs auraient des liens avec l'armée.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.