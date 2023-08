Les législateurs du Tennessee ont ouvert lundi une session extraordinaire consacrée à la sécurité publique, à la suite d'une fusillade meurtrière dans une école en début d'année, alors que des centaines de manifestants ont défilé dans l'enceinte du Capitole pour réclamer des changements.

Le gouverneur Bill Lee, un républicain, a convoqué la session extraordinaire et a demandé aux législateurs de renforcer les lois dites de "drapeau rouge" visant à rendre plus difficile l'accès aux armes à feu pour les personnes considérées comme une menace pour le public ou pour elles-mêmes. Il a également demandé que des mesures soient prises en matière de santé mentale et que l'entreposage des armes à feu se fasse en toute sécurité.

Mais les législateurs républicains, qui détiennent une supermajorité dans les deux chambres législatives du Tennessee, se sont toujours opposés à l'idée d'adopter de nouvelles lois sur les armes à feu et n'ont montré aucun signe d'ouverture lundi, affirmant que les changements menaçaient le droit constitutionnel des citoyens à posséder des armes à feu.

Au lieu d'aborder la question des armes à feu, les membres de la Chambre ont adopté de nouvelles règles prévoyant des sanctions plus sévères pour les législateurs qui enfreignent les règles de bienséance lorsqu'ils s'expriment dans l'hémicycle.

Des centaines de manifestants réclamant des lois plus strictes sur les armes à feu sont arrivés au capitole du Tennessee, à Nashville. Ils ont été accueillis par des contre-manifestants armés, dont des membres du groupe d'extrême droite Proud Boys, qui ne souhaitent aucun changement.

M. Lee a convoqué cette session extraordinaire en réaction au meurtre de trois enfants et de trois membres du personnel de l'école The Covenant School, en mars, à Nashville.

La fusillade a déclenché d'intenses manifestations au Capitole de l'État et a conduit à l'expulsion de deux législateurs démocrates après qu'ils eurent aidé à mener les protestations depuis le parquet de la Chambre des représentants. Ils ont depuis été réintégrés.

Le maire démocrate de Nashville, John Cooper, a déclaré par écrit lundi qu'"après les meurtres tragiques commis à l'école The Covenant, le moment est venu pour les législateurs de l'État de transformer les déclarations de sympathie et les prières en action et en leadership".