Les législateurs espagnols votent sur l'opportunité d'élaborer des lois visant à abolir la prostitution

Jusqu'à présent, la prostitution était tolérée en Espagne, de nombreux bordels fonctionnant comme des hôtels ou autres établissements d'hébergement, bien que l'exploitation sexuelle et le proxénétisme soient illégaux.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une démarche progressiste du parti socialiste du premier ministre Pedro Sanchez visant à étendre les droits des femmes. Les travailleurs du sexe seraient traités comme des victimes à protéger et non comme des criminels, comme ce serait le cas en cas d'interdiction pure et simple de la prostitution.

Les socialistes, qui gouvernent au sein d'une coalition minoritaire avec leur partenaire junior d'extrême gauche Unidas Podemos, veulent introduire des peines de prison plus élevées pour le proxénétisme, en supprimant l'obligation actuelle pour la police de démontrer qu'il existe une relation d'exploitation avec le travailleur du sexe.

La proposition punirait également toute personne utilisant un local pour la prostitution, et les hommes achetant des services sexuels, par des peines aggravées si la victime est un mineur ou classée comme vulnérable.

La proposition a suscité un débat intense au sein du mouvement local de défense des droits des femmes.

Certaines organisations qui travaillent avec les femmes victimes de la traite et de la prostitution, comme Medicos del Mundo, la considèrent comme un pas dans la bonne direction, tandis que d'autres, comme Antigona, un groupe d'universitaires favorables à la légalisation de la prostitution, affirment qu'elle risque de pousser les sans-papiers dans la clandestinité et de les rendre plus vulnérables aux réseaux de traite.

Natalia, une ancienne travailleuse du sexe aujourd'hui employée par le syndicat des travailleurs du sexe Otras, a déclaré que la législation actuelle "infantilise" les femmes dans ce métier.

"Il est évident que ce travail a des problèmes, et nous avons besoin d'aide pour obtenir des droits, mais pas du point de vue de la victimisation".

Trabe, qui fournit un hébergement aux victimes de la traite et de l'exploitation sexuelle, a déclaré que toute nouvelle loi devrait accorder des protections sociales aux prostituées, tandis que Medicos del Mundo a déclaré que les socialistes devaient affiner leur proposition ou risquer que les organisations qui aident les femmes soient accusées de faciliter la prostitution.