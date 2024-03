Les législateurs gambiens devaient se prononcer lundi sur une proposition visant à abroger l'interdiction des mutilations génitales féminines (MGF), ce qui, en cas d'approbation, constituerait un rare revers pour les efforts visant à criminaliser cette pratique.

En 2015, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a imposé de lourdes amendes et des peines de prison à ceux qui pratiquent les MGF, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, n'ont aucun effet bénéfique sur la santé et peuvent entraîner des saignements excessifs, un choc, des problèmes psychologiques et la mort.

Malgré les progrès réalisés dans l'adoption d'interdictions légales, le Fonds des Nations unies pour l'enfance a constaté, dans un rapport publié au début du mois, que le nombre de femmes et de filles ayant subi des mutilations génitales féminines dans le monde est passé de 200 millions il y a huit ans à 230 millions aujourd'hui. Les MGF sont pratiquées dans 92 pays, dont 51 ont adopté des lois les interdisant, selon Equality Now, un groupe de pression.

L'interdiction de la Gambie, adoptée sous l'ancien président autocratique Yahya Jammeh, s'est heurtée à des réticences dans ce pays très majoritairement musulman, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow en 2017.

En août dernier, trois femmes ont été condamnées à une amende pour avoir pratiqué des mutilations génitales sur huit fillettes, devenant ainsi les premières personnes condamnées en vertu de la loi.

Le Conseil suprême islamique de Gambie a réagi au verdict en affirmant que l'excision était l'une des vertus de l'islam et en appelant le gouvernement à reconsidérer l'interdiction.

Le législateur Almameh Gibba a présenté le projet de loi d'abrogation au début du mois, arguant que la loi viole les droits des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion.

Les membres du Parlement se sont prononcés à la fois pour et contre le projet de loi, et il n'a pas été possible de déterminer dans l'immédiat quelle serait l'issue du vote. M. Barrow ne s'est pas exprimé publiquement sur la question.

Près de 180 organisations de la société civile gambienne ont publié en octobre dernier une lettre ouverte appelant le gouvernement à préserver la loi.

"L'abrogation de la loi contre les mutilations génitales féminines réduirait à néant les progrès considérables réalisés en matière de protection des droits et du bien-être des femmes et des filles", ont-elles déclaré.