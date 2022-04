Les législateurs indonésiens choisissent le nouveau chef de l'Autorité des services financiers

Mahendra Siregar, 59 ans, est actuellement vice-ministre des affaires étrangères, mais il devrait abandonner ce rôle une fois que sa nomination à la tête de l'agence connue sous le nom d'OJK sera approuvée par l'ensemble du Parlement, d'ici quelques semaines.

La commission parlementaire qui supervise les affaires financières a effectué mercredi un "test d'aptitude" pour deux candidats. Ils ont choisi Mahendra après qu'il se soit engagé à renforcer l'efficacité de la supervision et des enquêtes de l'OJK sur les institutions financières, et a demandé que les conclusions soient suivies d'une politique transparente et responsable.

"Par conséquent, la confiance et la crédibilité de cette institution seront maintenues, ainsi que celles du système financier indonésien", a-t-il déclaré.

L'OJK a été critiqué par les législateurs pour sa surveillance laxiste du secteur de l'assurance suite à la défaillance de l'assureur public Jiwasraya en 2018 et aux plaintes concernant les mauvais rendements des plans d'assurance en unités de compte émis par plusieurs sociétés d'assurance importantes.

Sa supervision des produits d'investissement a également été remise en question dans le cadre d'une enquête criminelle sur les promoteurs de plateformes de négociation d'options binaires, dont les autorités disent qu'elles sont illégales en raison de leur similitude avec les jeux d'argent, qui sont interdits en Indonésie, pays à majorité musulmane.

La Commission XI du Parlement a également choisi l'ancien député de la banque centrale, Mirza Adityaswara, comme directeur adjoint de l'OJK et cinq autres personnes comme nouveaux membres du conseil d'administration de l'agence.

Mahendra, diplômé de l'université Monash et homme d'État de carrière ayant occupé divers postes de haut niveau au sein du gouvernement, remplacera l'actuel chef de l'OJK, Wimboh Santoso, dont le mandat expire en juillet.