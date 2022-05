Les législateurs polonais parviennent à un compromis sur la réforme des tribunaux en vue d'obtenir des fonds de l'UE

Plus de 35 milliards d'euros de subventions et de prêts COVID-recovery ont été mis en attente en raison d'un différend avec Bruxelles sur l'état de droit, mais Varsovie a déclaré avoir trouvé un accord sur les conditions de déblocage des fonds et attend l'approbation de l'UE dans les prochains jours.

Le projet de loi sur la réforme judiciaire adopté jeudi est essentiel à cet égard.

Les législateurs qui débattent du projet de loi au sein d'une commission parlementaire ont pris les propositions du président Andrzej Duda comme base des réformes, mais le parti archi-conservateur Pologne Unie, qui est un partenaire junior du gouvernement, s'est opposé à un test d'impartialité pour les juges qui, selon lui, pourrait paralyser le système.

Selon les amendements adoptés jeudi, un article qui aurait permis de contester ultérieurement des verdicts déjà rendus pour des raisons d'impartialité a été supprimé, a rapporté l'agence de presse publique PAP.

Les dispositions prévoyant un test d'indépendance pour les juges dans les affaires non terminées sont restées dans le projet de loi.

Un préambule faisant référence à la primauté de la constitution polonaise sur les normes établies par des organisations internationales telles que l'UE a également été ajouté suite à un amendement de Pologne Unie.

"Je suis très heureuse que la Commission ait adopté le projet de loi... du président", a déclaré la représentante de Duda, Malgorzata Paprocka, citée par le PAP. "J'espère que la fin est en vue et qu'il deviendra bientôt une loi contraignante".

Le projet de loi remplacerait la chambre disciplinaire de la Cour suprême, qui, selon les critiques, est politisée, par un nouvel organe.

L'Union européenne estime que Varsovie doit mettre en œuvre une décision de la plus haute juridiction de l'Union qui exige la dissolution de la chambre pour obtenir les fonds. La Cour suprême a imposé à la Pologne des amendes d'un million d'euros par jour pour ne pas l'avoir fait.

Les critiques disent que la réforme ne va pas assez loin pour garantir que les juges ne soient pas soumis à des pressions politiques.

Le Parlement pourrait voter sur le projet de loi avant la fin du mois.