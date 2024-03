Les législateurs polonais présenteront mardi une motion visant à traduire le gouverneur de la banque centrale devant le tribunal d'État, déclenchant ainsi une procédure sans précédent qui pourrait aboutir à sa révocation.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large du gouvernement de coalition de Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, visant à demander des comptes à ceux qu'il accuse d'avoir commis des actes répréhensibles sous l'administration précédente.

Les liens du gouverneur Adam Glapinski avec l'ancien parti au pouvoir, Droit et Justice (PiS), remontent à plusieurs décennies et il a entamé un second mandat de six ans en tant que gouverneur de la banque centrale en 2022.

Tenter de l'évincer est toutefois une démarche potentiellement risquée. Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, a indiqué à M. Glapinski dans une lettre qu'il pouvait saisir la plus haute juridiction de l'UE de toute mesure de ce type, car elle pourrait porter atteinte à l'indépendance de la banque centrale.

M. Glapinski est accusé d'avoir manqué d'indépendance vis-à-vis du gouvernement précédent, d'avoir enfreint les règles constitutionnelles qui empêchent la banque centrale de financer les emprunts de l'État et d'avoir trompé le ministère des finances sur les résultats financiers de la banque.

"L'indépendance de la Banque nationale de Pologne est très importante, elle est importante du point de vue de l'économie polonaise, du budget et pour les entrepreneurs et les institutions polonaises", a déclaré Janusz Cichon, président du comité des finances publiques du Parlement et membre de la Coalition civique (KO) de M. Tusk.

M. Glapinski affirme qu'il a toujours fait son travail indépendamment de toute influence politique.

Il a fermement défendu son bilan, soulignant la forte baisse de l'inflation au cours des derniers mois et affirmant que l'assouplissement quantitatif était essentiel pour sauver la plus grande économie de l'est de l'Union européenne pendant la pandémie.

Le chemin vers la destitution de M. Glapinski, dont le mandat s'achève en 2028, pourrait être long.

La motion devra être examinée par une commission parlementaire avant d'être soumise au vote de l'ensemble des députés. Ce n'est qu'à ce moment-là que la procédure devant le Tribunal d'État pourra commencer.

Dariusz Jonski, chef adjoint de la commission, a déclaré à Radio TOK FM lundi que l'enquête initiale pourrait commencer en avril, après les vacances de Pâques. (Reportage d'Alan Charlish ; édition de Christina Fincher)