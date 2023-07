Vingt-deux législateurs républicains ont exhorté la Commission fédérale du commerce (FTC) à abandonner sa lutte contre l'opération de rachat du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft, la qualifiant d'"exemple de rejet par la FTC d'une politique antitrust saine".

Dans une lettre envoyée lundi à Lina Khan, présidente de la FTC, et à deux commissaires, et rendue publique mardi, les législateurs, tous membres de la Chambre des représentants contrôlée par les républicains, affirment que l'opération proposée est une "transaction favorable à la concurrence".

L'agence, qui veille à l'application de la législation antitrust, étudie ses options après qu'un juge du tribunal de district des États-Unis a statué la semaine dernière que l'opération était légale et qu'une cour d'appel a rejeté une requête d'urgence visant à suspendre l'opération.

En réponse à ces pertes, les législateurs ont déclaré : "Nous vous écrivons pour vous faire part de nos inquiétudes : "Nous vous écrivons pour vous faire part de nos inquiétudes et pour vous demander instamment d'abandonner cette affaire".

Microsoft, fabricant de la console de jeux vidéo Xbox, se bat depuis des mois pour sauver l'opération de 69 milliards de dollars, qui a été critiquée par les autorités antitrust américaines et britanniques, mais semble sur le point de la finaliser. L'acquisition du fabricant de jeux vidéo "Call of Duty", Activision, serait la plus importante jamais réalisée par Microsoft et la plus importante dans l'histoire de l'industrie du jeu vidéo.

Parmi les signataires de la lettre figurent James Comer, président de la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la responsabilité, et Jim Jordan, président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, qui, la semaine dernière, a interrogé M. Khan sur les procès que la FTC a intentés et perdus à propos de fusions de plusieurs milliards de dollars.

La FTC a confirmé la réception de la lettre, mais s'est abstenue de tout commentaire. Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Le dernier exemple en date, et le plus flagrant, du rejet par la FTC d'une politique antitrust saine est la décision de demander une injonction préliminaire contre une transaction proconcurrentielle, le projet d'acquisition d'Activision par Microsoft", écrivent les législateurs.

"Pendant deux décennies, l'activité Xbox de Microsoft a été le challenger le plus petit sur les marchés de l'édition de jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo", ont-ils ajouté. "L'ajout du portefeuille d'Activision a pour but d'aider Xbox à mettre ces jeux à la disposition d'un plus grand nombre de consommateurs, en particulier ceux qui préfèrent jouer sur des appareils mobiles.