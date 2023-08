Les législateurs veulent que les États-Unis répondent aux inquiétudes concernant la sécurité des modules cellulaires chinois

Aujourd'hui à 18:53 Partager

Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission fédérale des communications (FCC), Jessica Rosenworcel, le républicain Mike Gallagher, président de la commission parlementaire sur la Chine, et le démocrate Raja Krishnamoorthi, chef de file de cette commission, s'alarment du fait que des équipements médicaux, des véhicules et des équipements agricoles américains pourraient être accessibles et contrôlés à distance depuis la Chine s'ils sont fabriqués avec des modules cellulaires chinois.

WASHINGTON (Reuters) - Deux législateurs américains ont demandé mardi à la Commission fédérale des communications (FCC) de se pencher sur les problèmes de sécurité potentiels liés aux modules cellulaires fabriqués par des entreprises chinoises, notamment Quectel et Fibocom Wireless.