Les levées de fonds des entreprises indiennes bondissent avant le second semestre, ce qui facilite l'aide aux rendements - analystes

"Les rendements ont baissé après avoir bondi au premier trimestre et pourraient augmenter au second semestre qui verrait une offre plus importante non seulement de la part du gouvernement central et des gouvernements des États, mais aussi des autres entreprises publiques", a déclaré Venkatakrishnan Srinivasan, fondateur et associé directeur de la société de conseil en dette Rockfort Fincap.

Les entreprises et les banques indiennes ont levé environ 350 milliards de roupies (4,39 milliards de dollars) du 1er au 7 septembre, soit un peu moins que les 450 milliards de roupies levés en août, mais toujours plus que les 335 milliards de roupies levés par mois d'avril à juillet, selon les données compilées par Reuters.

"Nous avons vu de grands noms notés AAA exploiter le marché obligataire, et dernièrement les quasi-capitaux également", a déclaré V. Lakshmanan, responsable de la trésorerie à la Federal Bank, faisant référence aux banques d'État et aux sociétés de financement.

"Si nous regardons les écarts de rendement des obligations d'entreprises, ils sont cotés à des niveaux proches de ceux des obligations d'État", a-t-il ajouté.

La société d'État Power Finance Corp a levé 40 milliards de roupies par le biais d'obligations à 10 ans à un rendement de 7,42 %, tandis que State Bank of India et HDFC Bank ont émis des obligations perpétuelles pour lever un total de 100 milliards de roupies à 7,75 % et 7,84 %, respectivement.

D'autres sociétés notées AAA comme Housing Development Finance Corp, Indian Oil Corp et Small Industries Development Bank of India (SIDBI) ont également levé des capitaux ce mois-ci.

Alors que la SIDBI a levé des fonds à trois ans et à six mois à 7,23 %, le taux du coût marginal des prêts de la SBI pour la durée de trois ans est de 8,00 %.

"Il y a un appétit décent de la part des fonds communs de placement, surtout pour les noms de bonne qualité", a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds à revenu fixe chez Quantum Mutual Fund.

Une grande partie de la demande est également due à la réévaluation soudaine des rendements, a-t-il ajouté, notant qu'il n'y a pas eu beaucoup de pression de remboursement jusqu'à présent cette année, ce qui encourage également les fonds à investir dans la dette des entreprises.

OBLIGATIONS À COUPON ZÉRO

Entre-temps, les sociétés financières non bancaires de premier ordre ont également intensifié l'émission d'obligations à coupon zéro, qui aident les entreprises à mieux gérer leurs flux de trésorerie.

Les obligations à coupon zéro ne paient pas d'intérêts pendant la durée du titre et sont émises avec une décote par rapport à la valeur nominale. À l'échéance du papier, les investisseurs reçoivent l'argent ainsi qu'un intérêt.

"Pour les investisseurs, ce type d'investissement est également avantageux lorsque les taux d'intérêt sont élevés, car il n'y a pas de risque de réinvestissement pendant la durée de vie de l'obligation", ajoute Srinivasan de Rockfort.

Des sociétés financières non bancaires notées AAA comme L&T Finance et Tata Capital Financial Services et Tata Motors Finance ont levé des fonds par cette voie au cours des dernières sessions.

(1 $ = 79,7400 roupies indiennes)