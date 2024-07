Le président des États-Unis a été élevé au rang de "roi au-dessus des lois". L'occupant de la Maison Blanche peut ordonner l'assassinat de ses rivaux politiques sans crainte de poursuites. Le dirigeant des États-Unis peut désormais être à l'abri des conséquences pénales de tout ce qu'il ou elle veut faire dans l'exercice de ses fonctions.

C'est ce qu'ont déclaré les libéraux de la Cour suprême des États-Unis dans leur dissidence à la décision historique de lundi, qui reconnaît pour la première fois aux anciens présidents une large immunité contre les poursuites.

Dans cet arrêt, qui concerne les poursuites pénales fédérales engagées contre Donald Trump pour ses efforts visant à annuler sa défaite électorale de 2020, la Cour a estimé qu'il ne pouvait être poursuivi pour des actes officiels accomplis dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels en tant que président. Les actes privés ne sont pas protégés par l'arrêt.

Les six juges conservateurs de la Cour étaient majoritaires dans cet arrêt, tandis que les juges libéraux Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Ketanji Brown Jackson étaient dissidents.

"Le président des États-Unis est la personne la plus puissante du pays, voire du monde. Lorsqu'il utilise ses pouvoirs officiels de quelque manière que ce soit, selon le raisonnement de la majorité, il sera désormais à l'abri des poursuites pénales", a écrit Mme Sotomayor, rejointe par Mme Kagan et M. Jackson.

"Ordonner à l'équipe 6 de la marine d'assassiner un rival politique ? Immunisé. Organise-t-il un coup d'État militaire pour se maintenir au pouvoir ? Immunisé. Accepte un pot-de-vin en échange d'une grâce ? Immune. Immunité, immunité, immunité. Laissez le président violer la loi, laissez-le exploiter les attributs de sa fonction à des fins personnelles, laissez-le utiliser son pouvoir officiel à des fins malveillantes", a écrit Mme Sotomayor.

L'arrêt, rédigé par le président de la Cour suprême John Roberts, souligne que les présidents doivent s'acquitter de leurs fonctions "sans crainte et de manière équitable", sans être menacés de poursuites pour leurs actes.

"En effet, s'il savait qu'il pourrait un jour être poursuivi pour avoir enfreint la loi, il ne serait peut-être pas aussi audacieux et intrépide que nous le souhaiterions. Tel est le message de la majorité aujourd'hui", a écrit Mme Sotomayor. "Même si ces scénarios cauchemardesques ne se réalisent jamais, et je prie pour qu'ils ne se réalisent jamais, le mal est fait. La relation entre le président et le peuple qu'il sert a changé de manière irrévocable. Dans chaque utilisation de son pouvoir officiel, le président est désormais un roi au-dessus de la loi".

M. Jackson, dans une dissidence séparée, a déclaré que l'arrêt renversait des principes du droit américain consacrés de longue date.

"Tout cela pour dire que notre gouvernement fonctionne depuis longtemps selon un paradigme de responsabilité dans lequel personne n'est au-dessus de la loi ; une personne accusée est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée ; et les défendeurs criminels peuvent soulever des défenses, à la fois juridiques et factuelles, adaptées à leurs circonstances particulières, qu'il s'agisse de représentants du gouvernement ou de citoyens ordinaires. Pendant plus de deux siècles, notre nation a survécu avec ces principes intacts", a écrit Mme Jackson.

M. Jackson a déclaré que la majorité de la Cour, avec cette décision, "ouvre de nouvelles voies dangereuses".

"S'écartant du modèle traditionnel de responsabilité individuelle, la majorité a concocté quelque chose d'entièrement différent : un modèle de responsabilité présidentielle qui crée une immunité - une exemption du droit pénal - applicable uniquement au fonctionnaire le plus puissant de notre gouvernement", a écrit M. Jackson.

Mme Jackson s'est penchée sur la question de savoir ce qui pourrait constituer une action officielle à l'abri des poursuites.

"Ainsi, même un président hypothétique qui admet avoir ordonné l'assassinat de ses rivaux politiques ou de ses détracteurs (...) ou un président qui est incontestablement l'instigateur d'un coup d'État infructueux (...) a de bonnes chances d'obtenir l'immunité dans le cadre du nouveau modèle de responsabilité présidentielle de la majorité", a déclaré M. Jackson.

En effet, a ajouté M. Jackson, la question de savoir si la conduite d'un président peut engager sa responsabilité pénale dépend des caractéristiques de l'action en question qui lui confèrent le statut de conduite " officielle " ou " officieuse ".

"En fin de compte, selon le nouveau paradigme de la majorité, la question de savoir si le président sera exonéré de toute responsabilité juridique en cas de meurtre, d'agression, de vol, de fraude ou de tout autre acte criminel répréhensible et proscrit, a déclaré M. Jackson, dépendra de la question de savoir s'il a commis cet acte en sa qualité officielle, de sorte que la réponse à la question de l'immunité sera toujours et inévitablement la suivante : "Cela dépend" : Cela dépend".