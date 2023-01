Les licenciements et restructurations repartent de l'avant (étude)

Zurich (awp) - Les suppressions de postes dans le cadre de restructurations d'entreprises ont pris l'ascenseur sur la seconde moitié de 2022, touchant notamment plus fortement les plus de 50 ans. Le nombre élevé d'offres d'emplois a cependant réduit la période de recherche d'une nouvelle occupation, selon une étude du cabinet de placement Von Rundstedt.

Alors que 2021 et la première moitié de 2022 avaient enregistré une nette baisse des licenciements, ces derniers ont accéléré sur les six derniers mois de l'année écoulée, a indiqué Von Rundstedt jeudi. Environ 76% des licenciements ont été prononcés dans le cadre d'une réduction d'effectifs ou d'une restructuration, contre 67% en 2021.

"Cela démontre que les sociétés entreprennent de nouveau et plus souvent des ajustements structurels et ne recherchent pas seulement du nouveau personnel". Selon le cabinet de placement, qui a interrogé 1866 salariés licenciés et 192 entreprises dans toute la Suisse, cette tendance "n'indique pas encore une récession, mais une forme de normalisation du marché de l'emploi".

La part des employés licenciés âgés de plus de 50 ans a rebondi à 39% en 2022, contre 31% l'année précédente. "Il semblerait que le bon contexte économique et les nombreux postes vacants fassent que les employeurs ne se soucient pas trop des employés concernés, ni des titres de presse négatifs et des risques pour la réputation", ont ajouté les experts dans l'étude.

Côté positif, le temps moyen de recherche d'un nouvel emploi s'est contracté à 5,2 mois en 2022, après 5,3 mois en 2021. Pour les plus de 50 ans, cette période est passée à 6,1 mois, de 6,9 mois en 2021 et même 8,3 mois en 2020. Dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre, les entreprises sont plus enclines à recruter des profils atypiques. Et 40% des personnes en recherche d'emploi ont indiqué avoir obtenu un salaire plus élevé dans leurs nouvelles fonctions.

