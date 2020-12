Les licornes européennes plébiscitées en 2020

Le co-auteur du rapport, Tom Wehmeier, y voit un "un signe remarquable de la résilience de l'écosystème". En ajoutant 115 "licornes" qui ont obtenu quelque 1 Md$, la valeur totale des entreprises technologiques fondées en Europe depuis 2000 a atteint près de 1000 Mds$. Le service de streaming musical Spotify et la société de paiement Adyen sont en tête de liste avec des valorisations boursières respectives de 65 et 62 Mds$, ce qui les place aisément dans le top 10 des entreprises technologiques européennes. En parallèle, la fintech suédoise Klarna et la société roumaine de logiciels de robotique UiPath ont atteint une valeur supérieure à 10 Mds$ lors des derniers tours de table, sans être cotées.

Alors que l'Europe accuse toujours un retard de cinq pour un sur l'Amérique du Nord en matière de dollars investis, le montant des fonds institutionnels injectés dans le capital-risque a triplé au cours des cinq dernières années, selon les estimations d'Atomico, qui a calculé que les 24 plus grandes entreprises technologiques européennes ont créé un réseau de plus de 3 000 fondateurs de nouvelles sociétés, signe de l'effet vertueux de cet entrepreneuriat qui réussit.

L'investissement dans les technologies européennes (Atomico, Dealroom.co, Reuters)

Les technologies de la santé sont sorties gagnantes de la pandémie, en attirant un montant record de 3,2 Mds$ au cours des neuf premiers mois de l'année, tandis que les logiciels d'entreprise et les technologies de pointe ont aussi le vent en poupe. La plateforme d'événements en ligne Hopin est récemment devenue la société européenne la plus rapide à dépasser une évaluation d'1 Md$, après seulement 17 mois, selon la plateforme de données Dealroom.co. Bien que les technologies liées au voyage ont été durement touchées par les conséquences de la pandémie, les start-ups berlinoises GetYourGuide et Omio ont attiré de nouveaux investisseurs qui estiment qu'elles prospéreront une fois la pandémie passée.

Evolution des investissements technologiques européens par industrie (Atomico, Dealroom.co, Reuters)

En octobre, l'Europe a enregistré 32 introductions en bourse d'entreprises technologiques, dont trois seulement d'une valeur supérieure à 1 Md$, éclipsées par des introductions en bourse technologiques hors gabarit aux États-Unis. Les grandes entreprises continuent de se tourner vers New York pour leurs IPO. Pourtant, les introductions en bourse bien accueillies de THG Holdings à Londres et d'Allegro à Varsovie montrent que les marchés locaux sont toujours en mesure d'accueillir ces licornes. Selon M. Wehmeier, la filière européenne des introductions en bourse semble prometteuse pour 2021, mais les fusions-acquisitions sont aussi à surveiller, notamment les rachats par des acteurs technologiques plus importants, des entreprises plus traditionnelles ayant besoin d'innover et des fonds de capital-investissement.