Les licornes mexicaines ont peu de chances d'entrer en bourse localement, selon le PDG de la bourse mexicaine.

MEXICO (Reuters) - Les startups technologiques mexicaines sont peut-être en plein essor, mais il est peu probable que leurs vedettes soient cotées sur le marché boursier du pays, a déclaré le directeur général de la bourse nationale dans une interview à Reuters la semaine dernière.

Les startups mexicaines comme Stori et Kavak ont contribué à lever un montant record de 3 milliards de dollars l'année dernière, selon le groupe d'entrepreneurs Endeavour, mais faire en sorte que les startups mexicaines soient cotées localement - même dans un marché haussier - sera un défi de taille, a déclaré Jose Oriol Bosch, PDG de Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV.

"Cela aurait été un désastre si l'une des licornes mexicaines avait été cotée ici", a-t-il déclaré. "(Les investisseurs) n'auraient pas payé les multiples d'évaluation qu'ils finissent par payer sur le Nasdaq."

Il a ajouté : "Si j'étais une licorne (fondateur) ... j'irais aussi (aux États-Unis)."

Ses commentaires interviennent alors que la bourse mexicaine, deuxième marché boursier national d'Amérique latine, est confrontée à une pénurie de nouvelles offres d'actions, n'ayant pas réussi à accueillir une seule introduction en bourse depuis 2017, en plus de voir une série de radiations récentes comme Aeromexico.

"Cela m'inquiète et occupe mon temps", a déclaré Oriol, ajoutant toutefois que les problèmes rencontrés par la bourse mexicaine sont en grande partie structurels et largement "hors de nos mains."

Oriol n'est pas seul - le manque d'introductions en bourse de technologies a également touché des marchés plus importants comme Londres, les évaluations du marché américain et les rachats par des fonds d'investissement privés attirant les startups locales ailleurs, en particulier les entreprises à but lucratif.

Les startups technologiques brésiliennes comme Nubank ont également chassé l'attrait des États-Unis.

Dans le but d'attirer les startups mexicaines, Oriol a déclaré que la bourse se concentre désormais sur la stimulation de la demande des investisseurs particuliers par le biais d'une campagne d'éducation financière sur les médias sociaux et d'un musée consacré aux 100 ans d'histoire de la bourse.

L'administration du président Andres Lopez Obrador a également proposé des allègements fiscaux pour les fondateurs qui font des introductions en bourse au niveau local, même si Oriol a reconnu que cela s'est avéré inefficace jusqu'à présent.

Un consortium de quatre bourses nationales latino-américaines, le MILA, que le Mexique a rejoint en 2014, a également proposé de l'espoir au départ, mais "n'a pas fonctionné" pour soutenir les marchés locaux, a déclaré Oriol.

Pourtant, l'ex-directeur de JP-Morgan soutient que le marché des actions est une partie marginale de l'activité de la bourse, qui a enregistré des revenus annuels records pendant plusieurs années consécutives grâce à ses produits de levée de dettes et ses services d'information.

La bourse, qui est elle-même cotée en bourse, tient également à être considérée comme un leader en matière de technologie, et son faible endettement rend viable une acquisition majeure à court terme.

"Nous sommes en bonne position et ouverts à la recherche de croissance", a déclaré Oriol.

Néanmoins, en tant que société publique, la bourse est également sensible à la volatilité du marché. Ses actions ont baissé de 18% au cours de l'année dernière, contre une baisse de 6,3% de l'indice de référence.

La bourse n'a pas proposé de commentaire sur la chute du cours de ses actions.

Elle pourrait toutefois devoir répondre aux investisseurs, qui souhaitent que les bourses du monde entier attirent de nouvelles inscriptions afin d'éviter qu'elles ne ressemblent elles-mêmes à des musées.